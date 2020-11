Pour nettoyer et protéger le sourire des enfants

La tête de brosse Philips Sonicare For Kids est idéale pour les petites bouches des enfants avec les dents qui poussent. Elle est uniquement compatible avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare For Kids. La brosse à dent électrique Philips Sonicare for Kids et sa tête de brosse adaptée permettent d'avoir une expérience sûre et ludique plus agréable, afin de donner de bonnes habitudes aux enfants. Voir tous les avantages