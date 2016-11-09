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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
2 modes
2 têtes de brosse
La brosse à dents électrique Philips Sonicare permet d'atteindre les espaces interdentaires et le sillon gingival plus efficacement, pour un nettoyage en douceur.
La tête de brosse en caoutchouc est conçue pour protéger les dents des enfants
Augmente progressivement le temps de brossage sur une période de 90 jours, pour atteindre les 2 minutes recommandées par les dentistes
4.4
sur 5
209
Avis
92%
recommandent ce produit
Sop69
09/11/2016
France
Acheteur vérifié
Ma fille l'adore !
Ma fille me la réclamait depuis un moment (sa sœur à la même !), et elle était ravie de découvrir des autocollants pour la personnaliser. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple et facile. Le premier mode qui permet d'augmenter le temps de brossage petit à petit est parfait, car au début elle a trouvé que ça chatouillait trop ! Maintenant qu'elle est plus habituée, elle s'en sert tous les jours et tout se passe très bien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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cricri1317
27/06/2014
France
Efficace et silencieuse
Efficace Silencieuse Joli design (plusieurs choix) Tient bien la charge Les enfants l'adorent
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
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Tom77
25/06/2014
France
Une brosse à dents qui donne envie aux enfants de se laver les dents
Notre enfant de 4 ans a découvert l'intérêt de se laver les dents correctement avec cette brosse à dents Sonicare For Kids qui en plus d'un côté fun (brosse électrique "comme celle de maman et papa) est d'une simplicité d'utilisation avec les bips qui lui indiquent le moment pour changer "d'endroit" dans la bouche et le bip de fin spécifique. Reste la longueur de la brosse un peu importante (à peu près la même taille qu'une brosse adulte) mais pas handicapante pour autant. Très satisfait de ce produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit For Kids HX6311/07 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard