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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare For Kids Brosse à dents électrique
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HX6311/02
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Quelle tête de brosse correspond à ma brosse à dents Sonicare ?
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Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
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For KidsTêtes de brosse compactes
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont trop puissantes.
Ma tête de brosse tombe de ma brosse à dents Philips Sonicare.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne vibre pas.
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