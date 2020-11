Apprentissage et suivi

Pour les encourager, les enfants reçoivent des récompenses et des médailles, et notamment des cadeaux qui leur permettent de garder Sparkly, leur compagnon d'apprentissage, heureux et en bonne santé. Grâce à un tableau de bord distinct dans l'application, les parents peuvent suivre les performances et les progrès de leur enfant, ainsi que définir des jalons et des mesures d'encouragement personnalisés. 98 % des parents interrogés dans le cadre d'une enquête ont déclaré que cela facilitait la réalisation d'un brossage plus long et efficace par les enfants.*