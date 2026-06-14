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Philips Sonicare For KidsBrosse à dents électrique

HX6322/04

HX6340

4.3
| (571) Avis | 89% recommandent ce produit

Disponible à partir

Aqua
Aqua
Rose
Rose
Vert
Vert
Violet
Violet
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Motivez vos enfants lorsqu'ils apprennent à se brosser les dents. La brosse à dents Philips Sonicare For Kids Connectée interagit avec une application ludique qui encourage les enfants à se brosser les dents plus longtemps et efficacement. Vos enfants s'amusent et acquièrent des techniques qui leur seront utiles tout au long de leur vie.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Pour prendre de bonnes habitudes bucco-dentaires en s'amusant

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  • Bluetooth® intégré

  • Application d'apprentissage

  • 2 têtes de brosse

  • 2 modes

L'application interactive motive les enfants au brossage

L'application interactive motive les enfants au brossage

Interactivité et technologie Philips Sonicare

98 % des personnes interrogées déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement*

98 % des personnes interrogées déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement*

Avec la brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids, les enfants apprennent à se brosser les dents correctement de façon autonome. L'application se synchronise avec la brosse à dents de votre enfant via Bluetooth® pour montrer de bonnes techniques de brossage et suivre les performances. Les enfants peuvent voir s'ils se brossent correctement les dents et sont récompensés si c'est le cas. 98 % des parents interrogés déclarent qu'il est plus facile de motiver leurs enfants à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. Un moyen amusant d'encourager les enfants à acquérir de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire qui leur serviront toute leur vie.

Des récompenses pour les séances réussies

Des récompenses pour les séances réussies

La brosse à dents et l'application Philips Sonicare For Kids rendent le brossage des dents plus amusant. Le personnage principal de l'application, l'adorable Sparkly, aime que ses dents soient propres. Les enfants prennent soin de leur Sparkly lorsque l'application les encourage à se brosser les dents plus longtemps et plus efficacement. À chaque fois que votre enfant se brosse bien les dents, il rend son Sparkly plus heureux, et chaque séance de brossage réussie est récompensée. Les enfants peuvent déverrouiller des accessoires pour personnaliser leur Sparkly, ou ils peuvent gagner de la nourriture pour leur Sparkly, qui aime manger équilibré. Les parents peuvent même sélectionner les récompenses de l'application.

Spécificités Techniques

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Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

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4.3

sur 5

571

Avis

89%

recommandent ce produit

14/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

AMUSANT

très bonne brosse à dents pour enfants à utiliser avec l'application . cela rend la brossage des dents très amusant

Pour

amusant avec l'application

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6352/11 Brosse à dents électrique

Date of Use 2026-02-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6352/11 Brosse à dents électrique

Date of Use 2026-02-25

13/10/2025

France

France

Acheteur vérifié

Parfait pour rendre le brossage des dents agréable

Suite à la panne de la brosse à dent électrique de mon fils de 5 ans, je lui ai prise celle-ci et je ne regrette absolument pas ! Il ne rate aucun brossage, c'est même lui qui réclame à aller se brosser les dents. L'application est encourageante pour les enfants et très claire. Il ne nous demande plus s'il a assez brossé ! c'est parfait ! Nous sommes tous ravis.

Pour

Rends le brossage régulier

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique

26/06/2024

France

France

Acheteur vérifié

Super produit.

C’est un vrai plaisir pour les enfants de se laver les dents et en suivant l’exemple sur l’application, ils sont sûrs de pouvoir se laver les dents correctement

Pour

Brosse à dents connectée à l’application

Contre

Pour le prix devrait être vendu avec un petit étui de transport pour les vacances.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit For Kids HX6322/04 Brosse à dents électrique

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. des parents interrogés par rapport à l'utilisation d'une brosse à dents seule

  2. par rapport à une brosse à dents manuelle

  3. Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour

  4. enquête après de professionnels de la santé bucco-dentaire avec des enfants âgés de 4 à 10 ans