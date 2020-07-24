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    • Des dents plus propres, en douceur. Des dents plus propres, en douceur. Des dents plus propres, en douceur.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4700 Brosse à dents électrique

      HX6483/52

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Des dents plus propres, en douceur.

      Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

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      ProtectiveClean 4700
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      ProtectiveClean 4700

      Brosse à dents électrique

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      Terracycle OHC

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      Des dents plus propres, en douceur.

      Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

      • Capteur de pression intégré
      • 2 modes de nettoyage
      • 1 fonction BrushSync™
      Une plus grande surface de contact pour éliminer plus de plaque dentaire

      Une plus grande surface de contact pour éliminer plus de plaque dentaire

      La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense procure un nettoyage en profondeur inégalé. Les brins extérieurs doux et flexibles suivent les contours de chaque dent, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*.

      Encourage la réduction de la pression

      Encourage la réduction de la pression

      Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

      Modes Clean et Gum Care

      Modes Clean et Gum Care

      Que vous souhaitiez vous concentrer sur l'élimination de la plaque dentaire ou sur la santé de vos gencives, cette brosse a le mode qu'il vous faut : le mode Clean réalise un excellent nettoyage, tandis que le mode Gum Care ajoute une minute supplémentaire de brossage à puissance réduite pour vous permettre de masser doucement vos gencives.

      Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

      Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

      Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

      Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale

      Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale

      Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

      Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents

      Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents

      Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

      Encourage un brossage soigneux

      Encourage un brossage soigneux

      Notre fonction Quadpacer permet aux patients de savoir quand ils ont suffisamment brossé chaque partie de leur dentition, tandis que notre fonction Smartimer les prévient quand ils ont atteint les deux minutes de brossage recommandées.

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare

      La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Tension
        110-220 V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        Jusqu'à 2 semaines
        Batterie
        Rechargeable
        Consommation d'énergie
        Mode veille sans affichage : <0,5 W
        Type de batterie
        Lithium ION

      • Design et finition

        Couleur
        Blanc/menthe

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
        Autonomie de brossage
        Jusqu’à 2 semaines

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 ProtectiveClean
        Têtes de brosse
        • 1 Premium Plaque Defense C3
        • 1 G3 Premium Gum Care
        • 1 W2c Optimal White compact
        Étui de voyage
        Étui de voyage rigide
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Bénéfices santé
        Aide à réduire les caries
        Performances
        Élimine jusqu’à 10 x plus de plaque dentaire*
        Minuteur
        Quadpacer et SmarTimer
        Vitesse
        Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute
        Indicateur de pression
        Le manche vibre pour alerter l’utilisateur

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        Gum Care
        Masse les gencives en douceur

      • Technologie de capteur intelligent

        Capteur de pression
        Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort
        Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync
        • Pour toujours savoir quand
        • remplacer les têtes de brosse

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