Chargez votre brosse à dents tout en assainissant vos têtes de brosse

Chargez votre brosse à dents Philips Sonicare pendant que vos têtes de brosse regagnent leur propreté et leur fraîcheur. (Non compatible avec DiamondClean, DiamondClean 9000 et DiamondClean Smart. Brosse à dents non incluse.)