Élimine jusqu'à 100 % de taches de surface en plus en seulement 3 jours*

Les brins densément implantés au centre de la tête de brosse Premium White Philips Sonicare sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire ainsi que les taches de surface créées par la nourriture et les boissons. Ses côtés souples suivent les contours de vos dents et de vos gencives, pour un nettoyage en profondeur et un sourire plus éclatant en seulement 3 jours.