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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684A
HX6857/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX642A
HX6483/52
Lot de 3
Taille standard
Clipsable
Sélection des modes via BrushSync™
Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.
La tête de brosse Philips Sonicare Premium Gum Care nettoie en profondeur et en douceur. Lorsqu'elle se déplace le long des gencives, les côtés et les brins flexibles absorbent les excès de pression, pour des gencives protégées, même si vous vous brossez les dents trop vigoureusement. Les brins sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire et les bactéries le long des parois gingivales, afin d'améliorer la santé des gencives. Et grâce à sa forme incurvée, le contact avec les brins est optimisé.
Les brins densément implantés au centre de la tête de brosse Premium White Philips Sonicare sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire ainsi que les taches de surface créées par la nourriture et les boissons. Ses côtés souples suivent les contours de vos dents et de vos gencives, pour un nettoyage en profondeur et un sourire plus éclatant en seulement 3 jours.
4.8
sur 5
33
Avis
97%
recommandent ce produit
Voile47
05/01/2021
België
Acheteur vérifié
Excellence
Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.
Pour
Qualité
Contre
Prix des brossettes
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Pour
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Flippi
28/07/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Produkt hält Versprechen
Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
Par rapport à une tête de brosse DiamondClean
En mode Gum Care par rapport à une brosse à dents manuelle ; basé sur l'indice de saignement gingival
La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.