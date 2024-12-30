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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX9917/89
HX992B
Économisez 20%
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire
Des gencives jusqu’à 7 fois plus saines
4 modes, 3 réglages d’intensité + capteur de pression lumineux vibrant
Coffret de voyage avec charge USB + Verre de charge
Des conseils personnalisés grâce à l'application Philips Sonicare
Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives sont 15 fois plus saines en six semaines. Et vous obtenez jusqu'à 100 % d'efficacité supplémentaire contre les taches en moins de deux jours par rapport à une brosse à dents manuelle.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.
4.4
sur 5
433
Avis
87%
recommandent ce produit
Brossage marseillais
30/12/2024
France
Acheteur vérifié
Brosse à dents très fonctionnelle
Très satisfait c’est un deuxième achat Ma première brosse à dents était obsolète
Pour
Plusieurs programmes et vitesses
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche
zouzou29
16/10/2024
France
Acheteur vérifié
bien mieux qu une brosse à dents manuelle
je ne pensez pas qu'il y aurait une différence avec une brosse à dents manuelle ; en meilleur naturellement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/88 Brosse à dents électrique avec application - Blanche
Juan-Miguel
10/01/2024
France
Acheteur vérifié
Qualité de brossage
J'apprécie la sensation d'avoir les dents bien nettoyé après le brossage.
Pour
Facilité d'utilisation
Contre
Le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Brosse à dents électrique avec application - Noire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean Smart 9400 HX9917/89 Brosse à dents électrique avec application - Noire
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle.
En 6 semaines par rapport à une brosse à dents manuelle.
En moins de 2 jours par rapport à une brosse à dents manuelle.