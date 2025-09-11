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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 Brosse à dents électrique avec application - Noire
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HX9917/89
HX992B
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Comment fonctionne le guide de brossage dans l'application Philips Sonicare ?
Me faut-il un appareil Alexa pour commander des têtes de brosse de rechange pour ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Comment se réapprovisionner en têtes de brosse Philips Sonicare de rechange avec Alexa ?
Comment désactiver le service de réapprovisionnement en têtes de brosse Philips Sonicare ?
Comment activer ou désactiver le capteur de pression sur ma Sonicare ?
Philips SonicareÉtui de voyage avec chargeur
Philips SonicareVerre de charge
Philips SonicareStation de charge
Lot de brosses à dents standard
TongueCare+Kit de spray pour la langue TongueCare+
C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
G3 Premium Gum CareLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
G3 Premium Gum CareLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 2 + noir + têtes de brosse à dents soniques
G3 Premium Gum CareLot de 2 + blanc + têtes de brosse soniques
W3 Premium WhiteTêtes de brosse à dents standard
Ma tête de brosse est difficile à fixer ou à retirer.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont trop puissantes.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
La brosse à dents Philips Sonicare s'éteint toute seule.
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