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  • Des dents jusqu'à 100 % plus blanches en seulement une semaine*
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Philips Sonicare W2 Optimal WhiteLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques

HX6064/10

4.6
| (380) Avis | 97% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc
Blanc
Noir
Noir
Des dents jusqu'à 100 % plus blanches en seulement une semaine*
La tête de brosse W2 Optimal White est idéale pour éliminer les taches en surface tout en offrant un nettoyage avancé, afin de révéler un sourire plus blanc et éclatant. Également excellente entre deux éclaircissements professionnels.
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A remplacer tous les 3 mois pour des résultats optimaux

Des dents jusqu'à 100 % plus blanches en seulement une semaine*

  • Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire

  • Des dents 100% plus blanches

  • Poil moyennement souple

  • Compatible avec tous les manches Sonicare, sauf Philips One et Kids.

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse Philips Sonicare W2 Optimal White se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un éclaircissement des dents exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

380

Avis

97%

recommandent ce produit

06/04/2025

France

France

Adopté !

J'ai changé pour ces nouvelles têtes de brosse Optimal white et j'en suis très satisfaite ! Aucun problème avec mes gencives sensibles, elles frottent tout en douceur et effectuent un lavage parfait de mes dents qui me permet de garder blancheur et fraicheur !

Pour

La forme en diamant des poils de la tête de brosse, assez petite, permet un nettoyage complet des dents, je retrouve chaque jour un sourire plus blanc tout en douceur !

Contre

Je n'en trouve aucun !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

04/04/2025

France

France

Tête de brosse Optimal White au top!

Tete de brosse pratique et simple d'utilisation. Elle s'emboîte rapidement sur la brosse! Lors du brossage, on sent bien qu'elle nettoie parfaitement les dents, entres les dents et gencives! Depuis son utilisation, je sens que je n'ai que plus ou voir tres peu de plaque dentaire et surtout je ne saigne plus de la gencive. La brosse est douce et n'irrite pas la gencive! Je recommande vraiment. Elle a un joli design et colorée.

Pour

Douce, simple d'utilisation et nettoie en profondeur

Contre

Aucune

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

01/04/2025

France

France

Optimal White

La tête de brosse s’adapte facilement a la brosse a dent. Elle est très pratique et efficace. Grace a sa petite taille, il est facile d'atteindre les dents du fond. Le nettoyage est efficace. Les poils ne font pas mal au gencives.

Pour

Nettoyage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Optimal White HX6062/87 Lot de 2 têtes de brosse

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Produits d’hygiène bucco‐dentaire

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