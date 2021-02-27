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Arrêté

Têtes de rasage

SH90/50

2.8

| (255) Avis

Modèle SH90 remplacé par le SH91

En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 9000.

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Produits compatibles
Shaver series 9000

Shaver series 9000
Rasoir électrique 100 % étanche reconditionné

S9711/32R1

Shaver series 8000

Shaver series 8000
Rasoir électrique 100 % étanche

S8980/13R1

Pour des résultats optimaux, remplacez les têtes tous les 2 ans

Modèle SH90 remplacé par le SH91

  • Produit arrêté

  • Remplacer par la référence SH91

Têtes de rechange pour rasoirs Series 9000

Têtes de rechange pour rasoirs Series 9000

Les têtes de rechange SH90 sont compatibles avec les rasoirs Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), ainsi que Star Wars SW9700 et SW6700.

Guide les poils pour un rasage de près grâce aux lames V-Track

Guide les poils pour un rasage de près grâce aux lames V-Track

Les lames brevetées V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Soulève les poils pour un rasage de près confortable

Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.8

sur 5

255

Avis

27/02/2021

France

France

Tête de rasoir SH90/70 série 9000

Je viens d'utiliser cet ensemble tête de rasage reçu ce jour (27/02/2021) et qui remplace avantageusement les têtes de rasage de mon Philips S9711/32 acheté en avril 2019. J'espère que les résultats seront durables pendant la durée conseillée. Remerciements au conseiller Philips avec qui j'ai pris contact avant de passer commande, pour les renseignements obtenus et son professionnalisme.

Pour

qualité de rasage. Facilité de remplacement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage

Date d'utilisation 2021-01-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage

Date d'utilisation 2021-01-27

19/05/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

C'est mon premier rasoir électrique puis je suis super satisfait,la finition et qualité fabrication est superbe puis mon rasage est plus vite beaucoup mon irritation par port rasage classic.Par contre je ne peux rein dire négatif sur Philips Shaver 9000 après ça va être très difficile revenir au rasage classic vraiment c'est au top!!!!!!!!!!!!!!Merci Philips

Pour

Pas de bruit, rasage avec le plaisir, super bien position dans la main et etc......

Contre

Moi personnellement je ne peux rein dire négatif!!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage

Date d'utilisation 2020-04-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage

Date d'utilisation 2020-04-19

06/03/2018

France

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Efficacité retrouvée

Après 2ans le rasage était devenu plus laborieux ces novelles têtes ont rendu l’efficacite Excellente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir

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