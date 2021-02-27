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Arrêté
SH90/50
Modèle SH90 remplacé par le SH91
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales. Compatible avec les rasoirs Series 9000.
Produit arrêté
Remplacer par la référence SH91
Les têtes de rechange SH90 sont compatibles avec les rasoirs Series 9000 (S9xxx), 8000 (S8xxx), ainsi que Star Wars SW9700 et SW6700.
Les lames brevetées V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, tout en préservant votre peau.
Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.
2.8
sur 5
255
Avis
Grevy
27/02/2021
France
Tête de rasoir SH90/70 série 9000
Je viens d'utiliser cet ensemble tête de rasage reçu ce jour (27/02/2021) et qui remplace avantageusement les têtes de rasage de mon Philips S9711/32 acheté en avril 2019. J'espère que les résultats seront durables pendant la durée conseillée. Remerciements au conseiller Philips avec qui j'ai pris contact avant de passer commande, pour les renseignements obtenus et son professionnalisme.
Pour
qualité de rasage. Facilité de remplacement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage
Date d'utilisation 2021-01-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage
Date d'utilisation 2021-01-27
tuliche
19/05/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
C'est mon premier rasoir électrique puis je suis super satisfait,la finition et qualité fabrication est superbe puis mon rasage est plus vite beaucoup mon irritation par port rasage classic.Par contre je ne peux rein dire négatif sur Philips Shaver 9000 après ça va être très difficile revenir au rasage classic vraiment c'est au top!!!!!!!!!!!!!!Merci Philips
Pour
Pas de bruit, rasage avec le plaisir, super bien position dans la main et etc......
Contre
Moi personnellement je ne peux rein dire négatif!!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage
Date d'utilisation 2020-04-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH90/70 Têtes de rasage
Date d'utilisation 2020-04-19
Givdu69
06/03/2018
France
Efficacité retrouvée
Après 2ans le rasage était devenu plus laborieux ces novelles têtes ont rendu l’efficacite Excellente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 SH90/60 Têtes de rasoir