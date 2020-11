Têtes faciles à remplacer

1. Retirez le support de tête de rasage. 2. Placez le porte-bague sur la bague de fixation, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le de la tête de rasage. 3. Remplacez les anciennes têtes de rasage par les têtes neuves. 4. Replacez la bague de fixation sur la tête de rasage au moyen du porte-bague et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour remettre la bague en place. 5. Fixez à nouveau le support de tête de rasage. 6. Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant plus de 5 secondes.