Plus de confort, plus de lait, plus rapide*

Le tire-lait double Ultra Comfort est idéal si vous manquez de temps. Exprimez votre lait en moins de temps tout en étant confortablement installée. Le coussin masseur souple stimule doucement votre montée de lait. Il est peu bruyant et facile à assembler, personnaliser, utiliser et nettoyer. Voir tous les avantages