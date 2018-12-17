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  • Plus de confort, plus de lait, plus rapide*
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Philips AventTire-lait électrique double

SCF334/31

4.1
| (23) Avis | 91% recommandent ce produit
Plus de confort, plus de lait, plus rapide*
Le tire-lait double Ultra Comfort est idéal si vous manquez de temps. Exprimez votre lait en moins de temps tout en étant confortablement installée. Le coussin masseur souple stimule doucement votre montée de lait. Il est peu bruyant et facile à assembler, personnaliser, utiliser et nettoyer.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait électrique double avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait, plus rapide*

  • Exprimez plus de lait, plus rapidement

  • Avec coussin masseur souple

  • Sac de voyage et 2 biberons

Position de tirage confortable grâce à une conception unique

Position de tirage confortable grâce à une conception unique

Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein au biberon ou pot de conservation, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Choisissez le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vous

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage d'expression du lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Coussin masseur souple avec alvéoles de massage

Coussin masseur souple avec alvéoles de massage

Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.

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4.1

sur 5

23

Avis

91%

recommandent ce produit

2

17/12/2018

France

France

Bon produit

Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF334/31 Tire-lait électrique double

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF334/31 Tire-lait électrique double

12/10/2020

España

España

Super eficaz

Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.

Pour

Velocidad y comodidad

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble

26/05/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Fine kolf

Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.

Pour

Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik

Contre

Geen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. 83 % des mères allaitant au sein affirment que le tire-lait électronique double Philips Avent Natural est agréable à utiliser - Test in situ indépendant auprès de 81 mamans aux États-Unis en août 2012.

  2. Plus de lait : des études indépendantes ont montré qu'il pouvait exister un lien entre le niveau de confort et la production de lait. Voir www.philips.com/AVENT

  3. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.