Payez plus tard avec Klarna
Exprimez plus de lait, plus rapidement
Avec coussin masseur souple
Sac de voyage et 2 biberons
Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein au biberon ou pot de conservation, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage d'expression du lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.
Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.
4.1
sur 5
23
Avis
91%
recommandent ce produit
Lisalee
17/12/2018
France
Bon produit
Je n en suis qu au debut mais tres satisfaite. Les 3 niveaux de rapidité permette d obtenir assez rapidement du lait. Livré avec un systeme mains libres et ce serait 5 étoiles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/31 Tire-lait électrique double
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/31 Tire-lait électrique double
Aida.mat.bau
12/10/2020
España
Super eficaz
Una maravilla en 5 minutos tienes los dos vacios viene con su maletita y tienen recambios para practicamente todo.
Pour
Velocidad y comodidad
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/31 Extractor de leche eléctrico doble
Wudy
26/05/2020
Nederland
Acheteur vérifié
Fine kolf
Ik heb geen ervaringen met andere kolf maar ik vind dit een prettige kolf. Mijn kleintje was 3 weken te vroeg geboren en kon nog niet zelf goed uit de borst drinken, dus vanaf dag 1 gestart met kolven. Sinds een aantal weken drinkt ze volledig uit de borst maar straks als ik weer moet werken is het makkelijk om te kunnen kolven zodat oppas haar een flesje kan geven. Enige wat ik “mis”, bij een concurrent heb je een kolf BH. Daarmee heb je je handen vrij tijdens het kolven. Dat zou me ook best makkelijke lijken eigenlijk.
Pour
Verschillende standen, makkelijk mee te nemen, niet zwaar, makkelijk opbergtasje, makkelijk in gebruik
Contre
Geen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF334/31 Dubbele elektrische borstkolf
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
83 % des mères allaitant au sein affirment que le tire-lait électronique double Philips Avent Natural est agréable à utiliser - Test in situ indépendant auprès de 81 mamans aux États-Unis en août 2012.
Plus de lait : des études indépendantes ont montré qu'il pouvait exister un lien entre le niveau de confort et la production de lait. Voir www.philips.com/AVENT
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.