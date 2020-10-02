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  • Conservez le lait maternel en toute sécurité
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Philips AventPots de conservation du lait maternel

SCF618/10

4.1
| (138) Avis
Conservez le lait maternel en toute sécurité
Extrayez votre lait, conservez-le et nourrissez votre bébé grâce à notre nouveau pot de stockage. Stérilisez et réutilisez le pot avec le tire-lait ou les tétines Philips Avent. Une multitude d'options s'offrent à vous en un seul système!
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Avec couvercle antifuite

Conservez le lait maternel en toute sécurité

  • Comprend adaptateurs pratiques

  • 180 ml/6oz

  • 10 pièces

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour suivre facilement les dates et les contenus.

Pour gérer facilement les dates et les contenus

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4.1

sur 5

138

Avis

02/10/2020

France

France

Acheteur vérifié

Top

Je recommande cet article aux mamans allaitantes ! Dispose d'un adaptateur pour tire lait, c'est top. Pas besoin de transvaser. Plus qu'à mettre le couvercle et c'est fini.

Pour

Simple d'utilisation

Contre

Petits

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

19/09/2020

France

France

Acheteur vérifié

au top

je pense que ce produit répond parfaitement à sa foncton première de conserver coorectement et idéalement le lait maternel.

Pour

souple facile a ouvir mais ferme bien

Contre

manque graduation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

Oui, je recommande ce produit

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14/09/2020

France

France

Très bon produits

très bonne conservation du lait maternel, facilité de nettoyage, les pots se clippent bien et sont bien hermétique

Pour

facilité de transport

Contre

la quantité de lait dans un pot

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

Oui, je recommande ce produit

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