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  • Le tire-lait simple complet
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Philips Avent Laktator Elektryczny PremiumTire-lait électrique

SCF395/11

4.4
| (231) Avis | 94% recommandent ce produit
Le tire-lait simple complet
Une nouvelle ère s'ouvre à vous avec le tire-lait électrique Philips Avent. Il offre un équilibre parfait entre la succion et la stimulation du mamelon, en s'inspirant du rythme de consommation de bébé, et son coussin souple s'adapte délicatement à la taille et à la forme de votre mamelon. Plus d'informations ci-dessous.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Rapide, confortable et apprécié des mamans

Le tire-lait simple complet

  • Électrique simple

  • Technologie Natural Motion

  • Coussin en silicone confortable

  • 8 + 16 réglages

La technologie Natural Motion permet au lait de s’écouler rapidement*

Le lait commence à s’écouler en seulement une minute grâce à notre technologie Natural Motion unique**. Avec une prise en main simple, un massage et une succion adaptés, il n’est pas surprenant que 97 % des mamans déclarent que le tire-lait est efficace*** et que 100 % des sages-femmes le recommandent.

Le coussin en silicone souple offre un confort pour tous les seins

Quelle que soit votre morphologie, le coussin en silicone souple et doux du tire-lait épouse confortablement votre sein et votre mamelon. Adapté à 99,98 %**** des tailles de poitrine***, pour une prise en main simple et sécurisée.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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4.4

sur 5

231

Avis

94%

recommandent ce produit

16/04/2023

France

France

Magique

Je n’ai jamais aussi bien tiré mon lait de ma vie ! En 2 mon 30 ml de tiré! Aucun tire lait ne m’a jamais donné ce résultat ! J’en ai essayé des tonnes ! Faites un tire lait main libre avec le même système d’aspiration il est top et les téterelles adaptables pour tous une turie !!! Vous êtes les meilleurs du marché vraiment !!! Tournez vous vers avent philips vous ne serez pas déçu

Pour

Facile d’utilisation tire bcp de lait en peu de temps, téterelle adaptable pour tous, douceur au tirage

Contre

Le fait que ça soit pas main libre mais en vrai on tire tellement en peu de temps que ce n’est pas un vrai inconvénient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF397/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF397/11 Tire-lait électrique

29/06/2022

France

France

Acheteur vérifié

Très bon tire lait

Très bon tire lait je recommande vivement. Il ne me fais pas mal et j’arrive à tirer 220ml en 15 minutes.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

07/12/2020

France

France

Excellent produit

Ce tire lait à changé toutes mes habitudes !! Le coussin épouse mon sein parfaitement et les différents modes de stimulation sont géniales. Je n'ai ressenti aucune douleurs ni aucune gêne des le début car il est très facile d'utilisation. Ayant repris le travail rapidement j'apprécie de pouvoir continuer à allaité grâce a ce tire lait. Le fait qu'il soit facile à emporter est un plus non négligeable. Et bien on est charmé par le design :)

Pour

Facile d'utilisation et à emporter. Le design

Contre

Manque une pochette de transport

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).

  2. Pour 1K-SE : 70 % des participantes ont obtenu un REL dans les 60 secondes. Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018).

  3. D'après les résultats des essais cliniques du produit auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019), score moyen pour les tire-laits électriques simples et doubles ; 95 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques simples) ; 100 % des participantes reconnaissent que nos tire-laits sont efficaces (électriques doubles).

  4. Basé sur : (1) Mangel et al. Difficultés d'allaitement, durée de l'allaitement, indice de masse corporelle maternelle et anatomie mammaire : sont-ils liés ? Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. Changements cutanés et douleurs au niveau du mamelon au cours de la 1ère semaine de lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes caucasiennes, États-Unis) ; (3) Ramsay et al. L'anatomie du sein humain en lactation redéfinie par l'échographie, 2005, (28 participantes, Australie).

  5. Uniquement associé au biberon et aux autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.