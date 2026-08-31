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CP9914
Crée le vide nécessaire pour tirer du lait
Ce diaphragme en silicone crée le vide nécessaire pour tirer le lait maternel. À utiliser avec les tire-lait électriques.
SCF335/12
SCD330/31
SCF395/01
SCD340/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF338/11
SCF398/11
SCF395/11
Tire-lait
Blanc
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.