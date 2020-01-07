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  • Vous aide à allaiter confortablement plus longtemps*
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Philips AventProtège-mamelon

SCF153/03

4.5
| (14) Avis | 85% recommandent ce produit
Vous aide à allaiter confortablement plus longtemps*
Les protège-mamelons sont conçus pour vous aider à allaiter en cas de problème de mamelon ou de succion difficile. Ces protège-mamelons ultra-fins en forme de papillon assurent au bébé un contact avec le sein afin de favoriser le développement d'un lien affectif fort.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Facilite la succion et préserve votre peau*

Vous aide à allaiter confortablement plus longtemps*

  • Découpé pour le contact avec la peau

  • Protégez les mamelons crevassés

  • Moyen (21 mm)

  • 2 pièces

Découpés pour garder un contact peau à peau avec bébé

Découpés pour garder un contact peau à peau avec bébé

Nos téterelles ultraminces en forme de papillon sont conçues pour le contact peau à peau avec bébé. Grâce à leur forme, le nez et le menton de bébé sont en contact avec le sein, ce qui lui permet de sentir l’odeur de sa maman et de toucher sa peau. Vous devez placer la téterelle sur le centre de votre mamelon pour vous assurer que bébé peut téter correctement toute l’aréole. Créez des liens affectifs avec votre petit tout en protégeant vos mamelons.

Conçus pour aplanir les difficultés liées à la tétée

Conçus pour aplanir les difficultés liées à la tétée

Nous avons conçu nos téterelles pour aider bébé à surmonter les difficultés liées à la tétée et vous aider à allaiter plus longtemps*. Idéales pour les mères dont les mamelons sont plats ou invertis et les bébés qui tètent faiblement ou présentent des anomalies buccales, nos téterelles donnent au mamelon une forme qui facilite la tétée. Elles aident à garder le mamelon érigé lorsque bébé prend une pause pour téter.

Conçus pour les femmes aux mamelons sensibles et douloureux

Conçus pour les femmes aux mamelons sensibles et douloureux

Les téterelles assurent plus de confort et un allaitement tout en douceur pour celles dont les mamelons sont douloureux ou crevassés. Elles peuvent contribuer à réduire le frottement et la traction sur les mamelons durant l’allaitement; ainsi, vous pouvez allaiter bébé confortablement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 5

14

Avis

85%

recommandent ce produit

4
3

07/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Effective!

This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!

Pour

Work as intended, no pain!

Contre

Found it a bit fiddly at first.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield

06/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Great features

These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain

Pour

Nothing koi

Contre

Nothing

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield

18/12/2019

United Kingdom

United Kingdom

Amazing product

I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. En cas de mamelons plats/ombiliqués, douloureux, sensibles, crevassés, ou pour les bébés présentant des difficultés de succion

  2. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  3. Cette section contient des opinions de consommateurs concernant le produit. Philips n'est pas responsable des contenus soumis par les consommateurs dans cette section. Par conséquent, les informations techniques et/ou les conseils d'utilisation du produit inclus dans cette section ne constituent pas des informations officielles de Philips.