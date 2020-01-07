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SCF395/01
SCF396/31
SCF398/31
SCF398/11
SCF395/11
SCF397/11
SCF391/11
SCF395/31
SCF396/11
SCF332/31
Découpé pour le contact avec la peau
Protégez les mamelons crevassés
Moyen (21 mm)
2 pièces
Nos téterelles ultraminces en forme de papillon sont conçues pour le contact peau à peau avec bébé. Grâce à leur forme, le nez et le menton de bébé sont en contact avec le sein, ce qui lui permet de sentir l’odeur de sa maman et de toucher sa peau. Vous devez placer la téterelle sur le centre de votre mamelon pour vous assurer que bébé peut téter correctement toute l’aréole. Créez des liens affectifs avec votre petit tout en protégeant vos mamelons.
Nous avons conçu nos téterelles pour aider bébé à surmonter les difficultés liées à la tétée et vous aider à allaiter plus longtemps*. Idéales pour les mères dont les mamelons sont plats ou invertis et les bébés qui tètent faiblement ou présentent des anomalies buccales, nos téterelles donnent au mamelon une forme qui facilite la tétée. Elles aident à garder le mamelon érigé lorsque bébé prend une pause pour téter.
Les téterelles assurent plus de confort et un allaitement tout en douceur pour celles dont les mamelons sont douloureux ou crevassés. Elles peuvent contribuer à réduire le frottement et la traction sur les mamelons durant l’allaitement; ainsi, vous pouvez allaiter bébé confortablement.
4.5
sur 5
14
Avis
85%
recommandent ce produit
MrsCat93
07/01/2020
United Kingdom
Partie de promotion
Effective!
This shield makes it so much easier when breastfeeding. They eased the pain a lot, I am very confident I can stop using them soon without worry. An excellent idea, glad I found this product!
Pour
Work as intended, no pain!
Contre
Found it a bit fiddly at first.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield
Abbiii
06/01/2020
United Kingdom
Partie de promotion
Great features
These made breast feeding amazing they were absolutely a dream to use without rubbing and vertically cause zero pain
Pour
Nothing koi
Contre
Nothing
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield
18/12/2019
United Kingdom
Partie de promotion
Amazing product
I really love this product it’s saved me from a bruise nipples... I was in so much pain at first but with this shields breastfeeding was so pleasant I would definitely recommend this product
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF153/03 Nipple Shield
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
En cas de mamelons plats/ombiliqués, douloureux, sensibles, crevassés, ou pour les bébés présentant des difficultés de succion
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011
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