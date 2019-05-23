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En tout lieu et à tout moment
Avec coussin masseur souple
Biberon et tétine Natural
Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein au biberon ou pot de conservation, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage d'expression du lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.
Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.
4.6
sur 5
94
Avis
95%
recommandent ce produit
SamOdG85
23/05/2019
Italia
Ottimo!
Tiralatte molto pratico e allo stesso tempo funzionale! Ottima qualità e strumento di valido aiuto... consigliatissimo! Unico dubbio: non ho capito se, avendo la funzione stimolazione, esso aiuti anche, in qualche modo, la produzione del latte in caso di difficoltà di allattare il bambino direttamente al seno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo
Abby2624
17/04/2020
Deutschland
Funktioniert super
Habe die Pumpe vor zwei Jahren gekauft im set! Und nutze diese immer noch bzw für mein zweites kind ist super tut was es soll!
Pour
Elektrisch
Contre
Einzel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe
Jenny23
25/11/2019
Deutschland
Super Produkt!
Die elektrische Einzelmilchpumpe kann man zu Hause als auch unterwegs (mit Batterien) benutzen. Sie ist klein und passt daher immer mit in die Wickeltasche oder im Kinderwagen in den Korb. Ohne den Adapter kann man direkt in die Philips Avent Natural Flaschen abpumpen oder man benutzt den Adapter mit den Aufbewahrungsbecher um diesen anschließend im Kühlschrank zu lagern.
Pour
Klein und für unterwegs geeignet
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Confort cliniquement prouvé : lors d'essais réalisés en mars 2016 auprès de 110 mamans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et en Russie, ces dernières ont donné à Philips Avent une note moyenne de 8,6 sur 10 pour ce qui est du confort.
Plus de lait : des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/AVENT
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.