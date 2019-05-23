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  • Plus de confort, plus de lait*. En tout lieu et à tout moment.
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Philips AventTire-lait électrique simple

SCF332/31

4.6
| (94) Avis | 95% recommandent ce produit
Plus de confort, plus de lait*. En tout lieu et à tout moment.
Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez le coussin masseur souple stimuler doucement votre montée de lait. Utilisez notre tire-lait silencieux en tout lieu et à tout moment, grâce aux piles. Il est facile à assembler, personnaliser, utiliser et nettoyer.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait électrique simple avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait*. En tout lieu et à tout moment.

  • En tout lieu et à tout moment

  • Avec coussin masseur souple

  • Biberon et tétine Natural

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Avec ce tire-lait à la conception unique, le lait s'écoule directement de votre sein au biberon ou pot de conservation, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Choisissez le réglage le plus efficace et le plus confortable pour vous

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage d'expression du lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Coussin masseur souple avec alvéoles de massage

Coussin masseur souple avec alvéoles de massage

Notre coussin masseur avec une texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin à alvéoles unique reproduit la tétée de votre bébé, pour stimuler en douceur la montée de lait.

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4.6

sur 5

94

Avis

95%

recommandent ce produit

23/05/2019

Italia

Italia

Ottimo!

Tiralatte molto pratico e allo stesso tempo funzionale! Ottima qualità e strumento di valido aiuto... consigliatissimo! Unico dubbio: non ho capito se, avendo la funzione stimolazione, esso aiuti anche, in qualche modo, la produzione del latte in caso di difficoltà di allattare il bambino direttamente al seno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF332/31 Tiralatte elettrico singolo

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Funktioniert super

Habe die Pumpe vor zwei Jahren gekauft im set! Und nutze diese immer noch bzw für mein zweites kind ist super tut was es soll!

Pour

Elektrisch

Contre

Einzel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF332/31 Elektrische Einzelmilchpumpe

25/11/2019

Deutschland

Deutschland

Super Produkt!

Die elektrische Einzelmilchpumpe kann man zu Hause als auch unterwegs (mit Batterien) benutzen. Sie ist klein und passt daher immer mit in die Wickeltasche oder im Kinderwagen in den Korb. Ohne den Adapter kann man direkt in die Philips Avent Natural Flaschen abpumpen oder man benutzt den Adapter mit den Aufbewahrungsbecher um diesen anschließend im Kühlschrank zu lagern.

Pour

Klein und für unterwegs geeignet

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD223/20 Elektrisches Einzelmilchpumpen-Set

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Confort cliniquement prouvé : lors d'essais réalisés en mars 2016 auprès de 110 mamans aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Chine et en Russie, ces dernières ont donné à Philips Avent une note moyenne de 8,6 sur 10 pour ce qui est du confort.

  2. Plus de lait : des études indépendantes ont mis en évidence un lien potentiel entre le niveau de stress et la production de lait. Voir www.philips.com/AVENT

  3. Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.