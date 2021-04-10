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Philips AventSachets de conservation pour le lait maternel

SCF603/25

4.5
| (61) Avis | 95% recommandent ce produit
La protection ultime pour votre lait
Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent préservent votre lait. Pré-stérilisés pour permettre une utilisation immédiate, ils peuvent être placés au réfrigérateur comme au congélateur.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Sachets de conservation pour le lait maternel 180 ml

La protection ultime pour votre lait

  • Stockage

  • Pré-stérilisé

  • 25 sachets

Fermeture anti-fuite à double zip fiable

Fermeture anti-fuite à double zip fiable

Fermeture anti-fuite à double zip fiable, pour une conservation parfaitement sûre de votre lait

Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

L'ouverture sécurisée atteste que le sachet pré-stérilisé est intact avant sa première utilisation, pour une hygiène garantie.

Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

Avec les coutures latérales renforcées et la doublure de ces sachets, vous pouvez être sûre que votre lait est conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur.

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4.5

sur 5

61

Avis

95%

recommandent ce produit

2

10/04/2021

France

France

Pratique et économique

Je suis entièrement satisfaite des Sachets de conservation, simple d'utilisation, ne casse pas, une contenance parfaite. La Fermeture antifuites à double zip fiable permet de n'avoir aucune fuite et donc reste bien hermétique.

Pour

ne fuient pas

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF603/25 Sachets de conservation pour le lait maternel

Oui, je recommande ce produit

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05/05/2020

France

France

Acheteur vérifié

Très pratique et prends peu de place dans le congé

Super poche, pratique d'utilisation. Je n'utilise pas les graduations car les biberons de mon tire lait en ont et sont plus pratique et précises.

Pour

Pratique, souple et simple d'utilisation

Contre

Graduations pas précises

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF603/25 Sachets de conservation pour le lait maternel

23/09/2019

France

France

Articles très bien

Cet article remplie très bien ces fonctions. Je le conseille

Oui, je recommande ce produit

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