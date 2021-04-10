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Stockage
Pré-stérilisé
25 sachets
Fermeture anti-fuite à double zip fiable, pour une conservation parfaitement sûre de votre lait
L'ouverture sécurisée atteste que le sachet pré-stérilisé est intact avant sa première utilisation, pour une hygiène garantie.
Avec les coutures latérales renforcées et la doublure de ces sachets, vous pouvez être sûre que votre lait est conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur.
4.5
sur 5
61
Avis
95%
recommandent ce produit
elodie94200
10/04/2021
France
Partie de promotion
Pratique et économique
Je suis entièrement satisfaite des Sachets de conservation, simple d'utilisation, ne casse pas, une contenance parfaite. La Fermeture antifuites à double zip fiable permet de n'avoir aucune fuite et donc reste bien hermétique.
Pour
ne fuient pas
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF603/25 Sachets de conservation pour le lait maternel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF603/25 Sachets de conservation pour le lait maternel
Lolobzh
05/05/2020
France
Acheteur vérifié
Très pratique et prends peu de place dans le congé
Super poche, pratique d'utilisation. Je n'utilise pas les graduations car les biberons de mon tire lait en ont et sont plus pratique et précises.
Pour
Pratique, souple et simple d'utilisation
Contre
Graduations pas précises
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF603/25 Sachets de conservation pour le lait maternel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF603/25 Sachets de conservation pour le lait maternel
Pjess30
23/09/2019
France
Partie de promotion
Articles très bien
Cet article remplie très bien ces fonctions. Je le conseille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF603/25 Sachets de conservation pour le lait maternel
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.