Conçue pour imiter le rythme de tétée du bébé

Lors de l'allaitement, les bébés tètent, avalent et respirent au rythme de 1:1:1. Ce tire-lait est doté de la technologie d'onde rythmique conçue pour imiter les modalités, la vitesse et le rythme (1:1) que suit votre bébé, afin d'obtenir un débit de lait rapide et efficace. Ainsi, vos séances d'expression du lait sont naturelles et confortables.