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Philips AventBout de sein

SCF156/01

4.7
| (6) Avis | 100% recommandent ce produit
Vous aide à allaiter plus longtemps
Les protège-mamelons Philips Avent SCF156/00 sont en silicone souple, ultrafine, sans goût ni odeur. Ils protègent vos mamelons douloureux ou crevassés pendant la tétée.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Accessoires d'allaitement, protègent les mamelons douloureux

Vous aide à allaiter plus longtemps

  • Moyen (21 mm)

  • 2 pièces

Protègent les mamelons douloureux pendant la tétée

Les protège-mamelons Philips Avent ont été conçus pour les mamelons douloureux ou crevassés et doivent être utilisés sous contrôle médical.

Tétée facile pour bébé

Votre bébé prend le sein et tète facilement à travers le protège-mamelon.

En silicone ultra-fin inodore et sans goût

Les protège-mamelons Philips Avent sont en silicone ultra-fin, inodore et sans goût.

Spécificités Techniques

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4.7

sur 5

6

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

16/09/2016

España

España

Acheteur vérifié

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF156/01 Protector de pezones

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF156/01 Protector de pezones

02/10/2011

Nederland

Nederland

Deze tepelbeschermers werken prima

Na 3 dagen proberen lukte het mijn dochter nog niet goed om 'aan te happen'. Het schijnt dat ik vlakke tepels heb. Van de kraamverzorgster kreeg ik een tepelhoedje, en mijn dochter begon meteen goed te drinken! Wat een opluchting! Na een week heb ik geprobeerd weer zonder hoedje te voeden, maar ik kreeg veel last van tepelkloven. Na twee week pijnlijke tepels (het is dus niet zo dat ik geen doorzetter ben) heb ik de tepelhoedjes toch weer uit de kast gepakt, en sinds die tijd had ik geen last meer van kloven. Uiteindelijk heb ik mijn dochter tot haar eerste verjaardag borstvoeding gegeven, en heb ik het gehele jaar de tepelhoedjes gebruikt. Mijn dochter dronk prima door de tepelhoedjes en ik heb nooit een reden gezien om te stoppen met het gebruik ervan. Ze lag toch dicht tegen me aan, en ik heb nooit gemerkt dat ze minder "kracht" had tijdens het drinken door de tepelbeschermer. Ook kon ze mijn borst goed leeg drinken en hoefde ik nooit na te kolven. Bij een tweede kindje zou ik dit product zeker weer gebruiken. Prima product, en mijns inziens geen enkele reden om dit niet te proberen als de borstvoeding niet goed lukt of pijnlijk is.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF156/01 Tepelbeschermer

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