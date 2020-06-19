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      Philips Avent Stérilisateur

      SCF293/02

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Stérilisez, séchez et rangez

      Tout est prêt pour la prochaine tétée de votre bébé dans 40 minutes. Le stérilisateur et sèche-biberon premium sèche les biberons grâce à des jets d'air filtré, puis s'éteint. Rapide et hygiénique, il tue 99,9 % des bactéries*, pour une tranquillité d'esprit totale à chaque tétée.

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      Stérilisez, séchez et rangez

      Stérilisez et séchez en 40 minutes

      • Stérilisateur et sèche-biberon
      • Premium
      Dites adieu aux bactéries nocives

      Dites adieu aux bactéries nocives

      Avec Philips Avent, la stérilisation est douce, efficace et réalisée sans produits chimiques. Chaque stérilisateur utilise le pouvoir de la vapeur pure – rien de plus, rien de moins – pour éliminer 99,9 % des bactéries nocives.*

      Un cycle complet de stérilisation et de séchage dure seulement 40 minutes

      Un cycle complet de stérilisation et de séchage dure seulement 40 minutes

      Préparez les bouteilles de votre bébé pour sa prochaine tétée en seulement 40 minutes. Après une stérilisation puissante à la vapeur, un jet concentré d’air filtré sèche les biberons et les accessoires pour que vous puissiez les utiliser instantanément.

      Conçu pour réduire les risques d'odeurs désagréables

      Conçu pour réduire les risques d'odeurs désagréables

      Notre nouveau bac d'égouttement protège la plaque chauffante des gouttelettes de lait, réduisant ainsi les risques d'odeurs désagréables.

      Notre stérilisateur vous permet de stériliser, de sécher et de ranger les biberons

      Notre stérilisateur vous permet de stériliser, de sécher et de ranger les biberons

      Notre stérilisateur électrique de qualité supérieure ne se limite pas à nettoyer les biberons et à éliminer les microbes; il sèche et range les biberons et les accessoires pour qu’ils restent stérilisés pendant environ 24 heures.

      Reste stérile pendant 24 heures*

      Reste stérile pendant 24 heures*

      Le stérilisateur nettoie parfaitement et sans produits chimiques les objets qui y sont placés, puis les maintient stérilisés pendant 24 heures. Comment ? Il vous suffit de laisser le couvercle en place.

      Intérieur spacieux, extérieur compact

      Intérieur spacieux, extérieur compact

      Notre stérilisateur compact peut contenir jusqu'à six biberons Philips Avent. Il accueille également tous les autres articles essentiels, des tétines aux sucettes en passant par un tire-lait manuel.

      Ce stérilisateur est rapide et facile à nettoyer

      Ce stérilisateur est rapide et facile à nettoyer

      Sur toutes les surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur, le stérilisateur est rapide et facile à nettoyer, plaque chauffante comprise. Ainsi, vous pourrez consacrer plus de temps à votre bébé.

      Spécificités Techniques

      • Spécificités techniques

        Consommation électrique (en mode veille)
        <0.3W (period reaches automatically standby mode: <1 min)
        Consommation électrique
        650  W
        Tension
        220-240 V ~ 50-60 Hz, 220 V ~ 60 Hz (Corée), 120-127 V ~ 60 Hz (NAM), 110 V ~ 60 Hz (Taïwan)
        Classe de sécurité
        Class 1

      • Poids et dimensions

        Dimensions
        304 x 191 x 378  millimètre
        Poids
        2,4  kg

      • Design

        Matériaux
        Plastic (PP)

      • Pays d'origine

        Fabriqué en
        Chine

      • Inclus

        Pinces
        1  Pièce(s)
        Stérilisateur électrique à vapeur
        1 pièce

      • Compatibilité

        Compatible avec la gamme Philips Avent
        Yes

      • Étapes de développement

        Étape
        0 - 6 months

      • Caractéristiques d'emballage

        Emballage à base de papier**
        Yes

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      • Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Les résultats des tests sont fournis par un laboratoire indépendant.

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