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Philips AventCoquilles pour mamelons Comfort

SCF157/02

3.9
| (23) Avis
Confort et protection
Les coquilles d'allaitement très douces Philips Avent SCF157/02 se portent dans le soutien-gorge pour protéger les mamelons endoloris et recueillir les fuites de lait.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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  • 2

Recueillent l'excès de lait

Les coquilles recueille-lait (sans perforation) Philips Avent recueillent l'excès de lait qui s'échappe pendant la tétée ou lors de l'utilisation d'un tire-lait.

Aident à soulager les engorgements

Protègent les mamelons endoloris

Coquilles perforées – protègent les mamelons endoloris ou crevassés pour qu'ils guérissent plus vite. Exercent une légère pression qui aide à soulager l'engorgement. Les trous permettent à l'air de circuler.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

23

Avis

05/10/2024

France

France

Pour recueillir le lait

Acheté pour bébé 1 il y'a 8 ans, allaitement difficile avec crevasses, ça m'a bien soulagé. Utilisé pour bébé 2 et 3 aujourd'hui avec un allaitement plus facile afin de recueillir le lait d'un sein quand bébé tête sur l'autre. Permet de me faire un biberon en quelques tétées pour un allaitement mixte sans tarir ma poitrine avec le tire lait juste avant que bébé ne réclame à nouveau. Les grands frères sont ravis de donné le bib et j'habitue bébé au biberon encore douceur ce qui évite les soucis de refus du bib sur un allaitement exclusif assez long. Ils sont confortables et même si ce n'est pas un indispensables je trouve cela bien utile et rentabilisé largement avec 3 bébés.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort

21/05/2024

France

France

Très pratique

je les utilise pour les premiers jours de vie de bébé. Et je les trouve très pratiques. Ça évite de se retrouver trempée sur une tétée. Je fais téter bébé d’un côté et met une coque de l’autre. En plus on récupère ce précieux or blanc, que j’utilise personnellement pour les bains de mon fils. Aide à soulager les douleurs des premiers jours d’allaitement. Je ne sais pas si je les utiliserai à long terme mais en tout cas ils me sont bien utiles pour ce début d’aventure

Pour

Protection des mamelons, recueil du lait, permet de rester au sec

Contre

Fuites si on se baisse

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort

Oui, je recommande ce produit

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09/01/2016

España

España

Pezones PERFECTOS

No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón

Oui, je recommande ce produit

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