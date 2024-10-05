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SCF157/02
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Les coquilles recueille-lait (sans perforation) Philips Avent recueillent l'excès de lait qui s'échappe pendant la tétée ou lors de l'utilisation d'un tire-lait.
Coquilles perforées – protègent les mamelons endoloris ou crevassés pour qu'ils guérissent plus vite. Exercent une légère pression qui aide à soulager l'engorgement. Les trous permettent à l'air de circuler.
3.9
sur 5
23
Avis
Pimbo87
05/10/2024
France
Pour recueillir le lait
Acheté pour bébé 1 il y'a 8 ans, allaitement difficile avec crevasses, ça m'a bien soulagé. Utilisé pour bébé 2 et 3 aujourd'hui avec un allaitement plus facile afin de recueillir le lait d'un sein quand bébé tête sur l'autre. Permet de me faire un biberon en quelques tétées pour un allaitement mixte sans tarir ma poitrine avec le tire lait juste avant que bébé ne réclame à nouveau. Les grands frères sont ravis de donné le bib et j'habitue bébé au biberon encore douceur ce qui évite les soucis de refus du bib sur un allaitement exclusif assez long. Ils sont confortables et même si ce n'est pas un indispensables je trouve cela bien utile et rentabilisé largement avec 3 bébés.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort
Amandine77
21/05/2024
France
Très pratique
je les utilise pour les premiers jours de vie de bébé. Et je les trouve très pratiques. Ça évite de se retrouver trempée sur une tétée. Je fais téter bébé d’un côté et met une coque de l’autre. En plus on récupère ce précieux or blanc, que j’utilise personnellement pour les bains de mon fils. Aide à soulager les douleurs des premiers jours d’allaitement. Je ne sais pas si je les utiliserai à long terme mais en tout cas ils me sont bien utiles pour ce début d’aventure
Pour
Protection des mamelons, recueil du lait, permet de rester au sec
Contre
Fuites si on se baisse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF157/02 Coquilles pour mamelons Comfort
veyvey
09/01/2016
España
Pezones PERFECTOS
No lo uso para recoger leche pues hay algunas gotitas de sudor pero mis pezones están perfectos y sin ningún maltrato pues lo único que los toca es la boca de mi niña... lo recomiendo 100%. Han salvado mi lactancia exclusiva!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Accesorios lactancia SCF157/02 Conchas protectoras del pezón
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
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