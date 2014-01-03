Termes recherchés

0

Panier

Votre panier ne contient aucun élément.

    • La protection ultime pour votre lait La protection ultime pour votre lait La protection ultime pour votre lait

      Philips Avent Sachets de conservation pour le lait maternel

      SCF603/50

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      La protection ultime pour votre lait

      Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent préservent votre lait. Pré-stérilisés pour permettre une utilisation immédiate, ils peuvent être placés au réfrigérateur comme au congélateur.

      Voir tous les avantages

      Produits similaires

      Afficher tous les Conservation du lait maternel

      Coffret exclusif Philips Créez un lot pour recevoir gratuitement 1 article

      Tous vos besoins satisfaits en un seul achat

      Prix du lot

      Sauter cette étape

      Sélectionnez l'un des éléments suivants : Sélectionnez l'un des produits suivants :

      Ajouter des accessoires

      Afficher tout
      Ce produit
      Sachets de conservation pour le lait maternel
      - {discount-value}

      Sachets de conservation pour le lait maternel

      total

      recurring payment

      La protection ultime pour votre lait

      Sachets de conservation pour le lait maternel 180 ml

      • Stockage
      • Pré-stérilisé
      • 50 sacs
      Fermeture anti-fuite à double zip fiable

      Fermeture anti-fuite à double zip fiable

      Fermeture anti-fuite à double zip fiable, pour une conservation parfaitement sûre de votre lait

      Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

      Sachet pré-stérilisé avec ouverture sécurisée

      L'ouverture sécurisée atteste que le sachet pré-stérilisé est intact avant sa première utilisation, pour une hygiène garantie.

      Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

      Sachet congelable avec coutures renforcées et doublure

      Avec les coutures latérales renforcées et la doublure de ces sachets, vous pouvez être sûre que votre lait est conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur.

      Ouverture large facilitant le remplissage

      Ouverture large facilitant le remplissage

      L'ouverture large et résistante du sachet vous permet de remplir et de verser facilement votre lait.

      Le sachet résistant a été conçu pour rester stable lorsque vous le posez.

      Le sachet résistant a été conçu pour rester stable lorsque vous le posez.

      Ce sac robuste reste stable lorsque vous le posez, tandis que sa grande ouverture vous permet de le remplir ou de verser son contenu facilement.

      Sacs posables à plat pour un rangement facilité

      Sacs posables à plat pour un rangement facilité

      Sacs posables à plat pour un rangement facilité dans le réfrigérateur ou le congélateur

      Ce sachet est fabriqué avec un matériau 0 % BPA.

      Ce sachet est fabriqué avec un matériau 0 % BPA.

      Ce sachet est fabriqué avec un matériau 0 % BPA.

      Spécificités Techniques

      • Capacité

        Sac
        180 ml

      • Dimensions

        Hauteur
        25,6  cm
        Largeur
        9,9  cm

      • Design

        Convivial
        Ouverture large et résistante
        Sécurité
        Ouverture sécurisée
        Résistant
        Sachet stable
        Protection ultime
        Coutures renforcées

      • Caractéristiques

        Hermétique
        Double zip sûr
        Matériau
        Sachet doublé durable
        Pré-stérilisé
        Oui

      • Pays d'origine

        Chine
        Oui

      • Matériau

        0 % BPA*
        Oui
        PET/PE
        Oui

      • Inclus

        Sac
        50  Pièce(s)

      Badge-D2C

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Clippin

      Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

      Accéder à Pièces détachées et accessoires

      Pièces de rechange et accessoires

      * Prix conseillé, ni minimum ni obligatoire (dont éco-participation)

      Produits suggérés

      Produits récemment consultés

      Notation globale

      Soyez le premier à donner votre avis sur cet article

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits pour les bébés (527.0KB)
      Haut de page

      Des offres exclusives, rien que pour vous

      Adoptez un mode de vie plus sain. Inscrivez-vous pour profiter:

      D'offres exclusives pour les membres Philips.

      D'un accès anticipé aux soldes.

      Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !
      Qu'est-ce que cela signifie ?
      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

      Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.