Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
SCF603/50
La protection ultime pour votre lait
Les sachets de conservation pour le lait maternel Philips Avent préservent votre lait. Pré-stérilisés pour permettre une utilisation immédiate, ils peuvent être placés au réfrigérateur comme au congélateur.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Sachets de conservation pour le lait maternel
total
recurring payment
Fermeture anti-fuite à double zip fiable, pour une conservation parfaitement sûre de votre lait
L'ouverture sécurisée atteste que le sachet pré-stérilisé est intact avant sa première utilisation, pour une hygiène garantie.
Avec les coutures latérales renforcées et la doublure de ces sachets, vous pouvez être sûre que votre lait est conservé en toute sécurité dans le réfrigérateur ou le congélateur.
L'ouverture large et résistante du sachet vous permet de remplir et de verser facilement votre lait.
Ce sac robuste reste stable lorsque vous le posez, tandis que sa grande ouverture vous permet de le remplir ou de verser son contenu facilement.
Sacs posables à plat pour un rangement facilité dans le réfrigérateur ou le congélateur
Ce sachet est fabriqué avec un matériau 0 % BPA.
Capacité
Dimensions
Design
Caractéristiques
Pays d'origine
Matériau
Inclus
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.