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Arrêté

Philips AventTire-lait électronique double

SCF314/02

4.2

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Tire-lait conçu pour le confort

Les situations de stress ou d'urgence peuvent affecter la montée de lait. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Le tire-lait Philips Avent SCF314/02 a été spécialement conçu pour améliorer votre confort lorsque vous utilisez l'appareil.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Coussin de massage actif pour un confort optimal

Tire-lait conçu pour le confort

  • 2 biberons 125 ml inclus

Doux avec des résultats cliniquement prouvés*

Doux avec des résultats cliniquement prouvés*

Notre tire-lait électrique doux est si efficace que des études ont prouvé qu'il recueillait autant de lait qu'un tire-lait électrique hospitalier*

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait

Mémorise votre rythme naturel

Mémorise votre rythme naturel

Seuls les tire-laits électroniques Philips Avent sont dotés d'une mémoire indéfiniment programmable qui enregistre votre rythme personnel et le reproduit pour un confort maximum

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4.2

sur 5

6

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

04/06/2013

Italia

Italia

Il tiralatte che si "adegua" alla mamma

E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio

09/10/2011

Nederland

Nederland

Goede prijs kwaliteit

Zeer goede tv met alle aansluitingen voor de moderne wereld, ecologisch ook, na enkele uren aanstaan valt hij uit als je na een melding niet de afstandsbediening bedient

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

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Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

25/03/2013

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

uitstekende en comfortabele prestaties

comfortabele cups goede simulatie zuigbehoefte goed in te regelen de pomp ia aan de grote kant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

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Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. dans le cadre d'une utilisation quotidienne sur une période de 10 jours, chez les mères ayant donné naissance à des bébés prématurés