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Tire-lait conçu pour le confort
Les situations de stress ou d'urgence peuvent affecter la montée de lait. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Le tire-lait Philips Avent SCF314/02 a été spécialement conçu pour améliorer votre confort lorsque vous utilisez l'appareil.
2 biberons 125 ml inclus
Notre tire-lait électrique doux est si efficace que des études ont prouvé qu'il recueillait autant de lait qu'un tire-lait électrique hospitalier*
Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait
Seuls les tire-laits électroniques Philips Avent sont dotés d'une mémoire indéfiniment programmable qui enregistre votre rythme personnel et le reproduit pour un confort maximum
4.2
sur 5
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Amr73
04/06/2013
Italia
Il tiralatte che si "adegua" alla mamma
E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio
dutsje
09/10/2011
Nederland
Goede prijs kwaliteit
Zeer goede tv met alle aansluitingen voor de moderne wereld, ecologisch ook, na enkele uren aanstaan valt hij uit als je na een melding niet de afstandsbediening bedient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
jopie2
25/03/2013
Nederland
Acheteur vérifié
uitstekende en comfortabele prestaties
comfortabele cups goede simulatie zuigbehoefte goed in te regelen de pomp ia aan de grote kant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF314/02 Dubbele elektrische borstkolf
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
dans le cadre d'une utilisation quotidienne sur une période de 10 jours, chez les mères ayant donné naissance à des bébés prématurés