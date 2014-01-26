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  • Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués
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Philips AventNiplette™

SCF152/02

3.9
| (21) Avis | 81% recommandent ce produit
Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués
La Niplette™ aide les mamans aux mamelons plats ou ombiliqués à allaiter. Cet appareil révolutionnaire est une solution non chirurgicale simple et durable. Il suffit de la porter régulièrement pendant quelques semaines pour faire ressortir les mamelons.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Résultats cliniquement prouvés*

Une solution toute simple pour les mamelons ombiliqués

  • Une solution non chirurgicale

  • Pour les mamelons plats ou ombiliqués

  • 2 Niplette, 2 coussinets d'allaitement

Un dispositif pour les mamelons plats ou ombiliqués

Un dispositif pour les mamelons plats ou ombiliqués

Les mamelons ombiliqués ou rétractés concernent jusqu'à 10 % des femmes. Ils peuvent être source de détresse psychologique et causer des difficultés d'allaitement pour la maman et le bébé. Le mamelon ressort généralement sous l'action de la succion réalisée par le bébé. Si ce n'est pas le cas, la Niplette™ est une solution simple et confortable. Ce dispositif permet aux femmes dont les mamelons sont plats ou ombiliqués d'allaiter confortablement sans recourir à une opération chirurgicale invasive*. Elle comprend un moule à mamelon transparent avec anneau d'étanchéité relié à une valve et à un connecteur de seringue.

Utilisation idéale avant ou pendant les 6 premiers mois de la grossesse

Idéalement, la Niplette doit être utilisée avant la grossesse et doit être portée 8 heures d'affilée, le jour ou la nuit*. Si vos seins ne sont pas trop sensibles, elle peut également être utilisée pendant les six premiers mois de la grossesse afin d'obtenir une correction permanente, ou après la naissance du bébé, quelques minutes avant chaque tétée. La Niplette aspire le mamelon pour le faire ressortir, ce qui facilite la succion et la mise en place de l'allaitement au sein au cours des premiers jours. Une correction cosmétique permanente peut être réalisée une fois l'allaitement terminé. Si c'est le cas, la Niplette peut être réutilisée de temps en temps.

Une procédure simple

Une procédure simple

Maintenez d'une main la ventouse au niveau de l'aréole et faites le vide d'air au moyen de la seringue de 5 ml afin d'aspirer le mamelon. Vous avez la maîtrise de l'aspiration afin de maintenir un niveau de confort. Une fois que le mamelon est saillant, vous pouvez détacher la seringue de la valve et poursuivre vos activités normales avec la Niplette recouverte par votre soutien-gorge. Il est recommandé de procéder autant que possible* à une utilisation préalable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.9

sur 5

21

Avis

81%

recommandent ce produit

26/01/2014

France

France

Efficace si c'est utilisé régulièrement

J'ai utilisé la niplette deux années consécutives pendant l'hiver sous un pull car efectivement c'est pas très discret. En revanche c'est efficace si c'est utilisé régulièrement. En la portant nuit et jour, on observe assez rapidement des changements. Mon mamelon ombiliqué sortait plus facilement et restait plus longtemps dehors. J'ai un bébé de 6 mois et demi que j'allaite encore. Inespéré avant de découvrir la niplette... Petites astuces : pour qu'elle adhère bien, je graissais mon mamelon avec du baume à lèvres et pour qu'elle passe inaperçue, je mettais des coussinets d'allaitement jetables dans mon soutien-gorge.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF152/01 Niplette™

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25/06/2019

België

België

Tres bien

J'ai achete les niplettes il y a quelques années car j'ai un teton plat et un ombiliqué. Ajd, le plat ne rentre plus du tout, quand j'ai froid ! Mais au "repos" il reste plat. Le 2eme est moins ombilliqué. Cependant, je ne les ai pas utilisé regulierement. Etant en projet bébé, je'y remets. Au debut, ca tire et ca fait un peu mal, mais au bout de 5 min on oublie totalement qu'on les porte. Commed 'autre, je mets un peu de creme sur le mamelon pour faciliter l'adherence et ensuite elles tiennent plusieurs heures. Une vraie solution qui apporte de bons resultats. Il faut l'utiliser regulierement pour en observer une efficacité durable.

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Cet avis concerne le produit SCF152/01 Niplette™

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03/10/2013

Suisse

Suisse

Un peu contraignant mais vraiment efficace

Après 4 semaines d'utilisation régulière (jour et nuit), résultat au-delà de mes espérances. Certes l'usage en est un peu contraignant, en particulier en matière de discrétion : oubliez les tenues collantes durant le traitement ... cela en vaut la peine. Pour la pose, un petit coup de main à prendre qui est très vite maîtrisé. Pour éviter toute perte accidentelle (mais si bien posée le risque est minime) je recommande l'utilisation d'un pansement à apposer sur le petit tube de la Niplette.

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Vol 47, pages 46–49

  2. Cette section contient des opinions de consommateurs concernant le produit. Philips n'est pas responsable des contenus soumis par les consommateurs dans cette section. Par conséquent, les informations techniques et/ou les conseils d'utilisation du produit inclus dans cette section ne constituent pas des informations officielles de Philips.