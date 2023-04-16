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Double
Fonctionnement sur secteur
Tirez plus de lait en moins de temps* grâce à un coussin qui stimule et exprime le lait de la même manière que les bébés. Basculant en toute fluidité entre les modes de stimulation et d'expression, il produit l'intensité de stimulation du mamelon et d'aspiration permettant d'obtenir le maximum de lait. Basé sur le temps de montée du lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL).*
Une taille de coussin qui convient à tous types de mamelons. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre mamelon. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).
Si votre nouveau-né ne prend pas assez de lait pendant la tétée ou a des difficultés à obtenir du lait, changez de tétine pour une tétine à débit plus élevé. Si les problèmes d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.4
sur 5
231
Avis
94%
recommandent ce produit
Liiliiiee
16/04/2023
France
Magique
Je n’ai jamais aussi bien tiré mon lait de ma vie ! En 2 mon 30 ml de tiré! Aucun tire lait ne m’a jamais donné ce résultat ! J’en ai essayé des tonnes ! Faites un tire lait main libre avec le même système d’aspiration il est top et les téterelles adaptables pour tous une turie !!! Vous êtes les meilleurs du marché vraiment !!! Tournez vous vers avent philips vous ne serez pas déçu
Pour
Facile d’utilisation tire bcp de lait en peu de temps, téterelle adaptable pour tous, douceur au tirage
Contre
Le fait que ça soit pas main libre mais en vrai on tire tellement en peu de temps que ce n’est pas un vrai inconvénient
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF397/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF397/11 Tire-lait électrique
Lea84850
29/06/2022
France
Acheteur vérifié
Très bon tire lait
Très bon tire lait je recommande vivement. Il ne me fais pas mal et j’arrive à tirer 220ml en 15 minutes.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Nawellmn
07/12/2020
France
Partie de promotion
Excellent produit
Ce tire lait à changé toutes mes habitudes !! Le coussin épouse mon sein parfaitement et les différents modes de stimulation sont géniales. Je n'ai ressenti aucune douleurs ni aucune gêne des le début car il est très facile d'utilisation. Ayant repris le travail rapidement j'apprécie de pouvoir continuer à allaité grâce a ce tire lait. Le fait qu'il soit facile à emporter est un plus non négligeable. Et bien on est charmé par le design :)
Pour
Facile d'utilisation et à emporter. Le design
Contre
Manque une pochette de transport
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Laktator Elektryczny Premium SCF395/11 Tire-lait électrique
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018)
(1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ».
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 participantes caucasiennes, USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).
Sur la base des résultats du questionnaire sur 1 000 coussins provenant d'un essai clinique réalisé auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019)
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.