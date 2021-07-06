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  • Idéal pour la conservation, à la maison ou en déplacement
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Philips AventPot de conservation

SCF721/20

4.3
| (169) Avis | 89% recommandent ce produit
Idéal pour la conservation, à la maison ou en déplacement
Les pots de conservation de nourriture Philips Avent sont polyvalents, simples d'utilisation et conçus pour évoluer avec votre bébé. Ils sont idéaux pour conserver et transporter vos plats à la maison comme en déplacement.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Avec couvercle étanche

Idéal pour la conservation, à la maison ou en déplacement

  • Set

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Pour conserver et transporter en toute sécurité

Le couvercle des pots de conservation Philips Avent est parfaitement étanche, pour une conservation et un transport en toute sécurité.

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour gérer facilement les dates et les contenus.

Un réfrigérateur et un congélateur bien organisés

Un réfrigérateur et un congélateur bien organisés

Pour un réfrigérateur et un congélateur bien organisés.

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4.3

sur 5

169

Avis

89%

recommandent ce produit

06/07/2021

France

France

Parfait !

Ces pots sont juste PARFAITS. Ils s'emboitent très bien (pots et couvercles), se clipsent entre eux, gros gain de place du coup ! Ils se lavent au L-V, ils résistent bien à la chaleur, au congélateur... J'ai lu les avis dessous concernant le problème pour écrire dessus. Je n'ai pas testé le stylo bille, mais j'utilise simplement un crayon à papier. Le crayon à papier passe sans problème (comme sur une feuille !), il résiste aux lavages et il se gomme très bien. J'utilise ces pots depuis des mois et ils résistent bien (lavages, chutes, écriture).

Pour

Tout : empilement, nettoyage, écriture

Contre

Aucun

Cet avis concerne le produit SCF721/20 Pot de conservation

Cet avis concerne le produit SCF721/20 Pot de conservation

11/12/2019

France

France

Acheteur vérifié

Très bons petits conditionnements

Je suis très contente de ces petits pots je les utilise pour conserver les petits plats préparés maison en grande quantité grâce à mon thermomix. Au frigo ou au congélateur... on peut noter sur le couvercle le plat préparé et la date c'est parfait. Je sais que même quand ma fille grandira j'en aurai l'utilité

Pour

2 tailles

Contre

Encore du plastique!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF721/20 Pot de conservation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF721/20 Pot de conservation

17/01/2018

France

France

Super pratique

Je les ai utiliser pour stocker du lait maternel et depuis que mon fils a commencé les petits pots, j'y stocke mes préparations maison. Très bonne tenue au lave-vaisselle, au micro-onde, au chauffe-biberon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF720/10 Pots de conservation Avent

Oui, je recommande ce produit

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