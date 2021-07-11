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Tirez, conservez, nourrissez facilement
Kit essentiel
L'anneau innovant en silicone, inspiré par la manière de téter des bébés, stimule le mamelon pour faciliter une montée de lait rapide. Pour un tirage de lait confortable et efficace.
Une taille unique. Comme il y a autant de tailles et de formes de sein que de mamans, le coussin en silicone souple s'adapte en douceur à votre anatomie. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons* (jusqu'à 30 mm).
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.6
sur 5
365
Avis
98%
recommandent ce produit
Mouzetmo
11/07/2021
France
Partie de promotion
Tire lait Manuel
Pour ma 1er expérience avec un tire lait manuel je le trouve très discret pour le transporter dans son sac. Agréable et sans fuite lors du tirage du lait. Et facile d’entretien et d’utilisation. Je le recommande vivement.
Pour
Petit et efficace
Contre
Manque une housse de transport ou de rangement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel
Lilitest
27/06/2021
France
Partie de promotion
Idéal pour les jeunes mamans !
Jolie découverte de ce tire-lait manuel, praticité, utilisation, nettoyage, manipulation, ... idéal pour des jeunes mamans allaitantes
Pour
Discret et facilement manipulable, ce tire-lait regroupe tous les avantages pour accompagner les jeunes mères dans l'aventure de l'allaitement : prise en main rapide, utilisation sans douleur, nettoyage facile, ...
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel
Boxeusedu89
26/06/2021
France
Partie de promotion
Excellent tire lait
Le Tire lait manuel de marque AVENT est LE tire lait a recommander. Pratique,facile d'utilisation et peu encombrant. Le tire lait avent tire le lait facilement et sans ressentir la moindre douleur. Ideal pour exprimer son lait n’importe où, n'importe quand. L'expression du lait maternel devient simple, rapide et agréable. De plus, le biberon AVENT permet d'alterner l'allaitement du sein au biberon facilement. Sa tétine douce en forme de sein aide bébé à tétée naturelle et imite la sensation du sein. Ainsi, le passage du sein au biberon se fait en douceur.
Pour
Peu encombrant facile d'utilisation. Ideal pour les bébés allaiter.
Contre
Biberon de petite taille. Il faut racheter un biberon d'une plus grande capacité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF430/10 Tire-lait manuel
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
D'après : (1) Mangel et al. « Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? ». Breastfeeding Medicine, 26 avril 2019, (109 participantes, Israël) ; (2) Ziemer et al. « Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation ».
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, mai 1993, (20 participantes (caucasiennes), USA) ; (3) Ramsay et al. « Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging », 2005, (28 participantes, Australie).
Tire-lait 0 % BPA : également valable sur le biberon et les autres pièces qui entrent en contact avec le lait maternel. Conforme à la réglementation européenne, 10/2011.