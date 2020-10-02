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  • Idéal pour la conservation, à la maison ou en déplacement
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Philips AventPot de conservation

SCF639/05

4.1
| (138) Avis
Idéal pour la conservation, à la maison ou en déplacement
Conservez vos repas de diversification alimentaire et donnez-les à manger à votre bébé grâce à nos nouveaux pots de conservation. Stérilisez et ré-utilisez les pots Philips Avent à la maison et en déplacement.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

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Avec couvercle étanche

Idéal pour la conservation, à la maison ou en déplacement

  • Standard

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour gérer facilement les dates et les contenus

Pour un rangement en toute simplicité.

Peut être mis au réfrigérateur et au congélateur

Peut être mis au réfrigérateur et au congélateur

Pour une maniabilité maximale.

Facile à utiliser et à nettoyer

Facile à utiliser et à nettoyer

Peut être utilisé en toute sécurité dans un chauffe-biberon, un micro-ondes, un lave-vaisselle et un stérilisateur.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 5

138

Avis

02/10/2020

France

France

Acheteur vérifié

Top

Je recommande cet article aux mamans allaitantes ! Dispose d'un adaptateur pour tire lait, c'est top. Pas besoin de transvaser. Plus qu'à mettre le couvercle et c'est fini.

Pour

Simple d'utilisation

Contre

Petits

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

19/09/2020

France

France

Acheteur vérifié

au top

je pense que ce produit répond parfaitement à sa foncton première de conserver coorectement et idéalement le lait maternel.

Pour

souple facile a ouvir mais ferme bien

Contre

manque graduation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

14/09/2020

France

France

Très bon produits

très bonne conservation du lait maternel, facilité de nettoyage, les pots se clippent bien et sont bien hermétique

Pour

facilité de transport

Contre

la quantité de lait dans un pot

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF618/10 Pots de conservation du lait maternel

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