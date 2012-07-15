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  • Pour recueillir plus de lait, rapidement.
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Arrêté

Philips AventTire-lait manuel

SCF300/20

4.2
| (9) Avis | 88% recommandent ce produit
Pour recueillir plus de lait, rapidement.
Le tire-lait manuel exclusif Philips Avent SCF300/20 vous assure une efficacité maximale. De plus, une étude clinique a prouvé qu'il recueillait davantage de lait qu'un tire-lait électronique hospitalier double*.
Voir tous les avantages

Le tire-lait inspiré de la nature

Pour recueillir plus de lait, rapidement.

  • Biberon 125 ml inclus

Coussin masseur breveté

Coussin masseur breveté

Les cinq alvéoles souples du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent doucement quand vous appuyez sur la poignée, reproduisant l'action de la tétée de votre bébé.

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé pour un débit de lait régulier

L'aspiration douce imite la tétée de votre bébé et crée un débit de lait régulier qui demande moins d'effort.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur souple stimulent l'écoulement naturel du lait.

Les alvéoles du coussin masseur breveté du tire-lait Philips Avent se gonflent et se dégonflent pour reproduire les mouvements de la tétée et permettre de stimuler l'écoulement rapide et naturel du lait.

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4.2

sur 5

9

Avis

88%

recommandent ce produit

3
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF300/20 Handmilchpumpe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF300/20 Handkolf

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF300/20 Handkolf

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF300/20 Handkolf

Oui, je recommande ce produit

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  1. 0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011

  2. Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.