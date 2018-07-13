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Arrêté

Philips AventTire-lait électrique simple

SCF332/01

4.3
| (210) Avis | 88% recommandent ce produit
Plus de confort, plus de lait
Lorsque vous êtes à l'aise et détendue, votre lait vient plus facilement. C'est pour cette raison que nous avons créé notre tire-lait le plus confortable à ce jour. Installez-vous confortablement, sans vous pencher en avant, et laissez notre coussin masseur souple stimuler doucement votre débit de lait.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait avec coussin masseur

Plus de confort, plus de lait

  • Natural

  • Biberon 125 ml inclus

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Position d'expression plus confortable grâce à une conception exclusive

Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.

Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Avec un mode de stimulation douce et 3 réglages d'expression du lait

Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.

Coussin masseur souple et chaud

Coussin masseur souple et chaud

Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.

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4.3

sur 5

210

Avis

88%

recommandent ce produit

13/07/2018

France

France

Parfait pour tirer son lait fréquemment !

Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. J'utilise soit directement le biberon soit un pot de conservation pour lait maternel. Cela fonctionne aussi avec un biberon mam ! Le coussin masseur fonctionne parfaitement pour ma part. Je n'ai qu'un seul regret c'est de ne pas avoir acheter la version double ... L'allaitement est une nouvelle aventure pour moi et je pensais la version double superflue... A refaire, je la choisirai surtout pour celles qui souhaitent allaiter sur une longue période. Je ne regrette absolument pas mon choix du tire-lait électrique ! bien plus pratique qu'un manuel pour celles qui souhaitent tirer leur lait fréquemment !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF332/01 Tire-lait électrique simple

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13/03/2017

France

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ce produit possède diverses qualités.

Produits simple à utilisé , design simple mais qui repond a une performance d utilisation qui serait a recommander a d'autre femme. produits simple a nettoyer , un atout majeur question hygiène.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF332/01 Tire-lait électrique simple

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05/02/2017

France

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Acheteur vérifié

Super tire-lait

Ce petit tire-lait me suit partout. Je peux facilement tirer mon lait sur mon lieu de travail ou en déplacement. Sa petite taille permet de le glisser dans mon sac sans prendre trop de place. Seule déception : il n'existe pas/plus de housse Avent pour le transporter. J'ai récupérer un petit sac pour le ranger et j'ai acheté une petite glacière pour les biberons de lait.

Oui, je recommande ce produit

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