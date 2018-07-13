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Arrêté
Natural
Biberon 125 ml inclus
Avec ce tire-lait à la conception exclusive, le lait s'écoule directement de votre sein dans le biberon, même lorsque vous êtes assise droite. Ainsi, vous pourrez vous installer plus confortablement : inutile de vous pencher en avant pour faire en sorte que tout le lait soit recueilli dans le biberon. Si vous êtes à l'aise et relaxée, votre lait viendra plus facilement.
Une fois mis en marche, le tire-lait démarre automatiquement en mode de stimulation douce pour encourager la montée du lait. Choisissez alors le réglage de tirage de lait que vous trouvez le plus confortable parmi les 3 proposés.
Notre coussin masseur à la nouvelle texture douce et veloutée est chaud au toucher, pour une stimulation douce et agréable du débit de lait. Le coussin a été conçu afin de reproduire la tétée de votre bébé tout en douceur pour stimuler la montée de lait.
4.3
sur 5
210
Avis
88%
recommandent ce produit
SandraLux
13/07/2018
France
Parfait pour tirer son lait fréquemment !
Choix idéal pour mixer allaitement et biberon de lait maternel. J'utilise soit directement le biberon soit un pot de conservation pour lait maternel. Cela fonctionne aussi avec un biberon mam ! Le coussin masseur fonctionne parfaitement pour ma part. Je n'ai qu'un seul regret c'est de ne pas avoir acheter la version double ... L'allaitement est une nouvelle aventure pour moi et je pensais la version double superflue... A refaire, je la choisirai surtout pour celles qui souhaitent allaiter sur une longue période. Je ne regrette absolument pas mon choix du tire-lait électrique ! bien plus pratique qu'un manuel pour celles qui souhaitent tirer leur lait fréquemment !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF332/01 Tire-lait électrique simple
Oui, je recommande ce produit
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lilia02
13/03/2017
France
Partie de promotion
ce produit possède diverses qualités.
Produits simple à utilisé , design simple mais qui repond a une performance d utilisation qui serait a recommander a d'autre femme. produits simple a nettoyer , un atout majeur question hygiène.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF332/01 Tire-lait électrique simple
Oui, je recommande ce produit
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POmmeLBF
05/02/2017
France
Acheteur vérifié
Super tire-lait
Ce petit tire-lait me suit partout. Je peux facilement tirer mon lait sur mon lieu de travail ou en déplacement. Sa petite taille permet de le glisser dans mon sac sans prendre trop de place. Seule déception : il n'existe pas/plus de housse Avent pour le transporter. J'ai récupérer un petit sac pour le ranger et j'ai acheté une petite glacière pour les biberons de lait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF332/01 Tire-lait électrique simple
Oui, je recommande ce produit
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
0 % BPA, conformément à la réglementation de l'UE 10/2011