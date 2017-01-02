J'allaite ma fille depuis sa naissance. Elle a aujourd'hui 3 mois et pour que son papa puisse lui donner à manger ou lorsque nous la faisons garder, je tire mon lait entre 1 fois et 4 fois par jour. Avant d'acquérir le tire lait électrique Philips, j'utilisais un tire lait prêté par la pharmacie mais je n'en étais pas satisfaite. Dès la première utilisation, c'était vraiment le jour et la nuit. Déjà, le tire lait est ultra simple d'utilisation: la notice est très bien faite et il est très facile de préparer le tire lait. Une fois monté, le tire lait a une option stimulation qui permet de favoriser la lacatation sans que cela soit trop violent ou douloureux. Une fois la lactation lancée, on peut sélectionner 3 types de vitesse d'aspiration. Ce que j'ai énormément apprécié, ce sont les embouts en silicones qui épousent bien la forme des seins empêchant que l'aspiration ne soit douloureuse. En effet, après 15/20mins, je n'avais pas de marque du tire lait Philips contrairement à l'autre. Niveau design, je suis une grande fan car ce tire lait est très pratique à emporter. Il est tout petit et la petite pochette fournie est très girly (intérieur violet). Lorsque l'on est invités chez des amis ou au travail, cette pochette est très discrète et pratique. L'efficacité est top également. Bref, je suis fan de ce tire lait et je ne le changerai pour rien au monde. Il me facilite réellement mon allaitement. Pour finir sur une petite critique (en cherchant bien), ce serait le bruit du tire lait (bien que ce soit le tire lait le plus silencieux que je connaisse). Je rêve que Philips puisse créer un tire lait 100% silencieux. Pour résumer, je recommande ce tire lait à toutes les mamans qui souhaitent avoir un appareil de qualité pour les accompagner dans leur allaitement.