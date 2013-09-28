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Arrêté

Philips AventTire-lait manuel

SCF310/20

4.3
| (45) Avis | 93% recommandent ce produit
Conçu pour le confort
Les situations de stress ou d'urgence peuvent rendre l'utilisation du tire-lait plus difficile et peuvent aussi affecter votre lactation. Il est important de vous sentir à l'aise et détendue. Notre tire-lait Philips Avent SCF310/20 a été spécialement conçu pour vous offrir un meilleur confort lorsque vous utilisez l'appareil.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Tire-lait confort optimal avec coussins masseurs

Conçu pour le confort

  • Biberon 125 ml inclus

Résultats cliniquement prouvés*

Résultats cliniquement prouvés*

Grâce à l'aspiration douce du tire-lait Philips Avent qui imite la tétée naturelle de bébé, vous obtenez davantage de lait qu'avec un tire-lait électrique double hospitalier.*

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Coussin masseur breveté avec 5 alvéoles souples

Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Système unique pour une conservation facilitée du lait

Simplifiez-vous la vie : tirez votre lait directement dans un des biberons ou récipients de conservation Philips Avent conçus pour le réfrigérateur ou le congélateur.

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4.3

sur 5

45

Avis

93%

recommandent ce produit

28/09/2013

España

España

practico y comodo...un imprescindible

es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF310/20 Manual breast pump

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF310/20 Manual breast pump

21/12/2012

España

España

EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS

ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF310/20 Manual breast pump

Oui, je recommande ce produit

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05/04/2012

España

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF310/12 Manual breast pump

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.