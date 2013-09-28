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Biberon 125 ml inclus
Grâce à l'aspiration douce du tire-lait Philips Avent qui imite la tétée naturelle de bébé, vous obtenez davantage de lait qu'avec un tire-lait électrique double hospitalier.*
Le coussin de massage actif stimule l'écoulement naturel du lait
Simplifiez-vous la vie : tirez votre lait directement dans un des biberons ou récipients de conservation Philips Avent conçus pour le réfrigérateur ou le congélateur.
4.3
sur 5
45
Avis
93%
recommandent ce produit
Barbarella
28/09/2013
España
practico y comodo...un imprescindible
es comodo tanto de limpiar como en su uso...gracias a sus piezas desmontables. me ha ayudado a superar obstrucciones e ingurgitaciones. no es doloroso se adapta muy bien. adaptable a todo tipo de biberones avent. li recomiendo sin duda
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF310/20 Manual breast pump
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF310/20 Manual breast pump
XIMEconPEQUES
21/12/2012
España
EL MEJOR EXTRACTOR DE LECHE SIN DUDAS
ES FÁCIL DE UTILIZAR,DE LIMPIAR, NO DAÑA LOS SENOS Y EXTRAE MUCHÍSIMO. LÁSTIMA NO HABERLO USADO CON MIS ANTERIORES BEBÉS, PORQUE SUFRÍ MUCHO CON OTRAS MARCAS.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF310/20 Manual breast pump
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF310/20 Manual breast pump
05/04/2012
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF310/12 Manual breast pump
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF310/12 Manual breast pump
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Efficacité cliniquement prouvée. Sur une durée de 20 minutes, ce tire-lait recueille davantage de lait qu'un tire-lait double hospitalier lors d'une extraction séquentielle chez les mères d'enfants prématurés.