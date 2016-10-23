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Arrêté
SCF167/01
Taille adaptée, confort maximal
Ce coussin masseur souple est doté d'un embout plus large, spécialement conçu pour les mamans possédant de gros mamelons. Il peut être utilisé avec les tire-laits de la gamme Natural Philips Avent. Reportez-vous aux images ci-dessous pour déterminer s'il vous faut un coussin masseur à embout large pour tire-lait.
Pour tout tire-lait Natural
Pour savoir si vous avez besoin d'un coussin à embout large pour tire-lait, vérifiez si votre mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin. S'il touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.
Si le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur, ce dernier est à votre taille.
Si votre mamelon touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.
2.6
sur 5
5
Avis
Laure
23/10/2016
Suisse
Produit qui fait toute la difference!
J'ai acheté le tire lait manuel natural et je tirais de petites quantités de lait et j'ai commencé à avoir le mamelon violacé a la fin du tirage a cause du frottement répétitif. Après avoir regardé sur ce site j'ai vu qu' il existait une taille large de coussin et après l avoir trouvé(pour moi uniquement en Belgique) j ai vu la différence de suite et le lait venait plus vite et c était beaucoup plus agréable! Je recommande vivement pour celles qui ont des gros mamelons.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF167/01 Coussin masseur à embout large
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF167/01 Coussin masseur à embout large
PumpMama
03/09/2013
Deutschland
Passt perfekt
Aufgrund der vorherigen Bewertung war ich sehr verunsichert, habe aber das Massagekissen dennoch bestellt. Das Massagekissen passt perfekt in meine Handmilchpumpe Natural und jetzt ist auch die Größe passend für mich und das abpumpen auch mit wunden Brustwarzen machbar!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF167/01 Großes Massagekissen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF167/01 Großes Massagekissen
Mamatwin
09/01/2017
Nederland
Scherpe rand
De schild heeft een scherpere rand in vergelijking met oude schild van isis. Terwijl de druppel kussens juist erg fijn zijn. Nu wondjes door wrijving over de scherpe rand terwijl maat goed is.
Cet avis concerne le produit SCF167/01 Groot massagekussen
Cet avis concerne le produit SCF167/01 Groot massagekussen
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.