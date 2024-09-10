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Brosses à dents électriques
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Philips Sonicare ProtectiveClean 5100 Brosse à dents électrique
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HX6851/53
HX684E
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W2 Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
Philips SonicareBase de charge
ProResults4x C1 Têtes de brosse à dents
G2 Optimal Gum Care(anciennement ProResults Gum Health)
C2 Optimal Plaque Defence(anciennement Plaque Defense)
ProResultsLot de 6 têtes de brosse
Sonic electric toothbrushCoffret de voyage en plastique
UV SanitizerAssainisseur UV
W Optimal WhiteTêtes de brosse à dents standard
Tête de brosse plaque defense
Philips SonicareCoffret de voyage en plastique
Lot de brosses à dents standard
DiamondCleanTêtes de brosse à dents standard
W2 Optimal WhiteLot de 2 + blanc + têtes de brosse soniques
W2 Optimal WhiteLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
W2 Optimal WhiteLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
W2 Optimal WhiteLot de 2 + noir + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
G3 Premium Gum CareLot de 4 + blanc + têtes de brosse soniques
G3 Premium Gum CareLot de 4 + noir + têtes de brosse soniques
C3 Premium Plaque DefenceLot de 2 + noir + têtes de brosse à dents soniques
G3 Premium Gum CareLot de 2 + blanc + têtes de brosse soniques
W3 Premium WhiteTêtes de brosse à dents standard
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Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont moins puissantes.
Je ne parviens pas à connecter ma brosse à dents à l'application Philips Sonicare.
Les vibrations de ma brosse à dents Philips Sonicare sont trop puissantes.
Ma brosse à dents Philips Sonicare ne se charge pas.
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