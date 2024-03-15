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  • Des dents plus blanches, en douceur.
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Arrêté

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Brosse à dents électrique

HX6851/53

HX684E

4.4
| (825) Avis | 90% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc et bleu ciel
Bleu marine
Des dents plus blanches, en douceur.
Un nettoyage en douceur qui fait la différence, grâce à notre capteur de pression. Éclaircit les dents en 1 semaine.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

marque de brosses à dents électriques la plus utilisée par les professionnels de la santé bucco-dentaire

Éclaircit les dents en seulement 1 semaine.

Des dents plus blanches, en douceur.

  • Capteur de pression intégré

  • 3 modes

  • 1 fonction BrushSync™

  • Étui de voyage

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Éclaircit les dents en seulement une semaine.

Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.

Faites votre choix parmi trois modes

Cette brosse à dents vous permet de personnaliser votre brossage grâce à un choix entre trois modes et trois intensités. Le mode Clean est le mode standard pour un nettoyage impeccable. Le mode White est idéal pour éliminer les taches en surface. Le mode Gum Care ajoute une minute à puissance réduite au brossage, pour un massage en douceur des gencives. L'ordre des trois intensités, de maximum à minimum, peut être modifié de gauche à droite.

Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Utilisation sûre et douce sur les zones sensibles, appareils orthodontiques et couronnes

Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonique est adaptée à une utilisation avec des appareils orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Comprendre les avis sur les produits

4.4

sur 5

825

Avis

90%

recommandent ce produit

5
4
3
2
1

Erika2212

15/03/2024

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Charge qui dure plus d’un mois et très efficace !! Je recommande

Pour

Charge qui dure

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Brosse à dents électrique

JJ75

12/10/2023

France

Acheteur vérifié

Efficacité et silence d’utilisation

Pas d’inconvénients évident. Entièrement satisfait

Pour

Silencieux et efficace

Contre

Rien pour le moment

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/34 Brosse à dents électrique

Died94

06/02/2023

France

Acheteur vérifié

Douceur et Design

très douce a l'usage on ne sent pas d'agressivité au brossage petit temps d'adaptation au début car les vibrations surprennent mais quelle bonheur

Pour

douce design très bonne autonomie

Contre

RAS

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 5100 HX6851/53 Brosse à dents électrique

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  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour