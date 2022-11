Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur

Ayez l'assurance d'un brossage en profondeur inégalé, avec la tête de brosse spécialisée dans l'élimination de la plaque dentaire C3 Premium Plaque Defense. Les brins doux et flexibles sont conçus pour suivre les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre.