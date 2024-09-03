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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX9631/16
HX962K
Disponible à partir
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Brossage connecté en toute simplicité
Capteur de pression intégré
Reconnaissance intelligente de la tête
4 modes, 3 réglages d'intensité
Ayez l'assurance d'un brossage en profondeur inégalé, avec la tête de brosse spécialisée dans l'élimination de la plaque dentaire C3 Premium Plaque Defense. Les brins doux et flexibles sont conçus pour suivre les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre.
Améliorez la santé de vos gencives avec la tête de brosse G3 Premium Gum Care. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés au sillon gingival, elle est idéale pour éviter les gingivites. Les utilisateurs de cette tête de brosse ont signalé jusqu'à 100 % de réduction des inflammations gingivales* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.
La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense est conçue pour offrir un nettoyage en profondeur inégalé. Ses bords et ses brins flexibles épousent les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface et de faciliter le brossage des zones difficiles à atteindre*.
4.2
sur 5
494
Avis
82%
recommandent ce produit
Maridoux
03/09/2024
France
Acheteur vérifié
Brosse à dents super efficace
J’adore ce modèle, la brosse à dents est efficace, je sens mes dents plus propres, plus blanches On peut suivre nos brossages sur l’application, le système pour savoir quand changer la tête de la brosse à dent est très pratique. Et les fonctionnalités sont super
Pour
Dents + blanches
Contre
Le noir de la brosse à dents est un peu salissant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application
Olivier 93
11/07/2024
France
Acheteur vérifié
Très content
Bonjour Je suis vraiment enchanté de ma brosse à dent il y a plusieurs mode et la charge tiens très longtemps je recommande vivement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application
Coppé
09/08/2022
France
Acheteur vérifié
Bon produit
bon produit avec 3 intensités et différents modes brossages. Bonne prise en main. Mériterait une autonomie un petit peu plus importante. Et des brosses plus souples.
Pour
Qualité du brossage?
Contre
Brosses pas assez souples.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9691/02 Brosse à dents électrique avec application
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9691/02 Brosse à dents électrique avec application
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
de plus qu'une brosse à dents manuelle
Par rapport au modèle DiamondClean
Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour