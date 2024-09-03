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Arrêté

ExpertClean 7500Brosse à dents électrique avec application

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Avis | 82% recommandent ce produit

Disponible à partir

Blanc et or
Blanc et or
Noir
Noir
Tout le nécessaire pour une excellente hygiène bucco-dentaire
Il est difficile de maintenir de bonnes habitudes de brossage. ExpertClean vous guide entre deux visites chez le dentiste. Les capteurs intelligents intégrés vous permettent de corriger la pression que vous exercez avec la brosse, tandis que le rapport de progression de l'application encourage un brossage régulier.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire

Tout le nécessaire pour une excellente hygiène bucco-dentaire

  • Brossage connecté en toute simplicité

  • Capteur de pression intégré

  • Reconnaissance intelligente de la tête

  • 4 modes, 3 réglages d'intensité

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire*, pour un nettoyage en profondeur

Ayez l'assurance d'un brossage en profondeur inégalé, avec la tête de brosse spécialisée dans l'élimination de la plaque dentaire C3 Premium Plaque Defense. Les brins doux et flexibles sont conçus pour suivre les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface** et d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre.

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines

Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines* en seulement 2 semaines

Améliorez la santé de vos gencives avec la tête de brosse G3 Premium Gum Care. Grâce à sa plus petite taille et à ses brins adaptés au sillon gingival, elle est idéale pour éviter les gingivites. Les utilisateurs de cette tête de brosse ont signalé jusqu'à 100 % de réduction des inflammations gingivales* et des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement deux semaines*.

Efficace contre la plaque dentaire et préserve les gencives

Efficace contre la plaque dentaire et préserve les gencives

La tête de brosse C3 Premium Plaque Defense est conçue pour offrir un nettoyage en profondeur inégalé. Ses bords et ses brins flexibles épousent les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface et de faciliter le brossage des zones difficiles à atteindre*.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 5

494

Avis

82%

recommandent ce produit

03/09/2024

France

France

Acheteur vérifié

Brosse à dents super efficace

J’adore ce modèle, la brosse à dents est efficace, je sens mes dents plus propres, plus blanches On peut suivre nos brossages sur l’application, le système pour savoir quand changer la tête de la brosse à dent est très pratique. Et les fonctionnalités sont super

Pour

Dents + blanches

Contre

Le noir de la brosse à dents est un peu salissant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

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11/07/2024

France

France

Acheteur vérifié

Très content

Bonjour Je suis vraiment enchanté de ma brosse à dent il y a plusieurs mode et la charge tiens très longtemps je recommande vivement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9631/16 Brosse à dents électrique avec application

09/08/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

bon produit avec 3 intensités et différents modes brossages. Bonne prise en main. Mériterait une autonomie un petit peu plus importante. Et des brosses plus souples.

Pour

Qualité du brossage?

Contre

Brosses pas assez souples.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9691/02 Brosse à dents électrique avec application

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ExpertClean 7500 HX9691/02 Brosse à dents électrique avec application

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. de plus qu'une brosse à dents manuelle

  2. Par rapport au modèle DiamondClean

  3. Sur la base de deux cycles de brossage de deux minutes par jour