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Brosses à dents électriques
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ExpertClean
Durabilité
Produits reconditionnés (2)
Note
Compléments
Têtes de brosse supplémentaires (5)
Accessoires (4)
Étui de transport inclus (4)
Couleur
Argent (1)
Blanc (3)
Noir (1)
Caractéristiques
Compatible avec des applications (5)
Différentes têtes de brosse (5)
Rappel de remplacement de la tête de brosse (5)
Reconnaissance intelligente de la tête de brosse (5)
Têtes de brosse incluses
4 (1)
2 (4)
Développement Durable
Produits reconditionnés (2)
Philips ExpertClean 7300Brosse à dents électrique avec application
Philips ExpertClean 7500Brosse à dents électrique avec application
Reconditionné
Sonicare ExpertClean 7300Brosse à dents électrique sonique recond. avec app
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