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Philips ExpertClean 7300
Brosse à dents électrique avec application

HX9611/19
  • Brossage connecté en toute simplicité
  • Capteur de pression intégré
  • Reconnaissance intelligente de la tête
  • 3 modes et 3 intensités
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Philips ExpertClean 7300
Brosse à dents électrique avec application

HX9601/03
  • Brossage connecté en toute simplicité
  • Capteur de pression intégré
  • Reconnaissance intelligente de la tête
  • 3 modes et 3 intensités
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Philips ExpertClean 7500
Brosse à dents électrique avec application

HX9691/02
  • Brossage connecté en toute simplicité
  • Capteur de pression intégré
  • Reconnaissance intelligente de la tête
  • 4 modes, 3 réglages d'intensité
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Reconditionné

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Sonicare ExpertClean 7300
Brosse à dents électrique sonique recond. avec app

HX9601/02R1
  • Brossage connecté en toute simplicité
  • Capteur de pression intégré
  • Reconnaissance intelligente de la tête
  • 3 modes et 3 intensités
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Sonicare ExpertClean 7300
Brosse à dents électrique sonique recond. avec app

HX9601/03R1
  • Brossage connecté en toute simplicité
  • Capteur de pression intégré
  • Reconnaissance intelligente de la tête
  • 3 modes et 3 intensités
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