Le poulet est une viande maigre qui offre à vos enfants les protéines essentielles pour leurs métabolismes. Accompagné de légumes, cela leur apportera une grande variété de nutriments et vitamines. Ce plat équilibré pour enfants est visuellement et gustativement délicieux, vos enfants vont adorer ! Voici notre recette pour réaliser 2 portions de ce repas sain et savoureux.



Les ingrédients :

2 blancs de poulet

Huile d’olive

Un mélange de légumes de votre choix (les légumes de saison sont à privilégier). Essayez des carottes, des petits pois, du maïs, des brocolis, des tomates ou même du poivron rouge



La recette :

Coupez vos blancs de poulet en fines tranches et assaisonnez-les avec un peu de sel et de poivre. Lavez et coupez vos légumes. Si vous avez peu de temps devant vous, utilisez des légumes surgelés. Faites cuire à la vapeur les légumes et le poulet ensemble dans une casserole avec un peu d’eau ou d’huile d’olive.



Pour réaliser cette délicieuse recette saine pour enfants, une friteuse telle que le Airfryer XXL Philips pourra rendre la recette encore plus facile. Cette friteuse rend les légumes bons et croquants à l’extérieur et cuits de façon uniforme à l’intérieur, pendant que votre poulet reste juteux et plein de saveur.

Si votre enfant refuse encore de manger des légumes, essayez de les rendre encore plus attirants. Utilisez des emporte-pièces ou si vous vous sentez l’âme créative, coupez vos légumes crus dans la forme d’animaux. Vous pouvez même disposer votre salade dans la forme d’un visage, avec des tomates pour les yeux et du maïs pour la bouche. En plus, si votre enfant adore les chips, il existe des chips aux légumes pour un accompagnement équilibré.