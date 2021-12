Il est important de savoir combien de temps il faut pour cuire les légumes, sinon vous perdrez certains de leurs nutriments. Tous les types de légumes ont des temps de cuisson différents, donc quand vous les mettez tous dans la même casserole et que vous les faites cuire pendant la même période de temps, les légumes plus mous finiront par être trop cuits, tandis que les plus durs ne le seront peut-être pas assez.



La meilleure façon d’éviter cela est d’utiliser différentes méthodes de cuisson pour différents types de légumes :



Méthode #1 : préparation des légumes à l’eau bouillante

Quand il s’agit de préparation de légumes, les faire bouillir est une méthode de cuisson rapide et facile. Cependant, il arrive souvent de trop les bouillir, ce qui leur fait perdre leurs nutriments vitaux. Il suffit souvent de laisser mijoter certains légumes, comme les brocolis, dans l’eau bouillante.



Les légumes-racines, comme les pommes de terre, ont une teneur plus élevée en amidon et peuvent être bouillis plus longtemps. Dans ce cas, mettez tout simplement les pommes de terre dans l’eau froide et faites bouillir à feu doux jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

Méthode #2 : préparation des légumes à la vapeur

La cuisson à la vapeur est l’une des meilleures méthodes si vous cherchez à savoir comment cuire des légumes et préserver au maximum leurs nutriments. Encore une fois, il vaut mieux connaître les différents types de légumes que vous cuisinez pour savoir comment bien les cuire à la vapeur.



Cuire à la vapeur des légumes plus durs comme les brocolis et les carottes : quand vous cuisinez ce type de légumes, il est préférable d’utiliser un autocuiseur. N’oubliez pas que vous aurez seulement besoin de quelques centimètres d’eau tout au plus.

quand vous cuisinez ce type de légumes, il est préférable d’utiliser un autocuiseur. N’oubliez pas que vous aurez seulement besoin de quelques centimètres d’eau tout au plus. Cuire à la vapeur des légumes plus délicats comme les asperges : ces légumes sont facilement trop cuits. Utilisez du papier cuisson recyclable pour former un petit emballage et cuisez-les à la vapeur dans leur propre jus.



Méthode #3 : cuire des légumes à la poêle



Cuire des légumes à la poêle est une méthode délicieuse pour faire sauter vos légumes à feu vif pendant un court laps de temps. Voici comment cuire des légumes à la poêle en seulement 3 étapes.



Faites chauffer de l’huile dans un wok. Ajoutez les légumes sans trop remplir la poêle. Faites sauter les légumes sans interruption pour être sûr qu’ils soient tous recouverts d’huile. N’oubliez pas de toujours mettre en premier les légumes qui mettent plus de temps à cuire.

Méthode #4 : cuire des légumes dans une friteuse à air

Pour des légumes croustillants sans huile, une friteuse à air est une solution simple et rapide.



Préchauffez votre friteuse à air pendant que vous préparez vos légumes. Comme ci-dessus, coupez les légumes en morceaux égaux pour une cuisson homogène. Transférez les légumes dans la friteuse et faites cuire pendant environ 20 minutes.





Avec un appareil efficace comme le Airfryer XXL de Philips, vos légumes peuvent être frits, grillés, cuits ou rôtis en large quantité. C’est une excellente option si vous devez préparer des légumes pour 6 personnes ou quand vous recevez.



Méthode #5 : cuisson des légumes au four

L’une des meilleures façons de cuire une grande quantité de légumes est de les répartir uniformément sur une grande plaque de cuisson. Pour une parfaite cuisson de légumes au four, prévoyez beaucoup de temps et faites cuire à haute température, en suivant les étapes suivantes :