Considéré comme l’un des légumes les plus polyvalents, l’humble pomme de terre peut être préparée et cuite de plein de façons différentes. Que vous préfériez des pommes de terre frites ou rôties avec une touche de romarin, elles peuvent servir de base à d’innombrables plats savoureux. Vous découvrirez ci-dessous les méthodes classiques de cuisson et des recettes originales de pommes de terre, comment cuire des pommes de terre frites sans huile ou au four pour un maximum de goût.