Colorées et savoureuses, les chips de légumes sont idéales pour un en-cas végétarien. Que ce soit à base de betteraves, de carottes ou de courgettes, avec la bonne méthode, il est très facile de faire des chips de légumes maison rapidement. De plus, une fois que vous savez comment faire des chips de légumes vous-même, c’est la collation parfaite pour les enfants comme pour les adultes. Enfin, les chips de légumes maison sont bien plus saines que les chips de pommes de terre que l’on trouve au supermarché.



Tout cela est bien beau, mais attention : dès que vos invités y auront pris goût, vos chips croustillantes auront disparu en un rien de temps ! Lisez la suite pour découvrir comment faire des chips de légumes de trois façons : au four, au micro-ondes, ou tout simplement dans une friteuse à air chaud.