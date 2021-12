Il suffit d’avoir des recettes de soupe de légumes et un équipement adapté pour réaliser des soupes aussi légères et parfumées que le printemps. Cette saison offre un large choix de légumes qui n’attendent qu’à être cuisinés ensemble dans une soupe de printemps. La soupe de pois chiches et patates douces, légère mais réconfortante, est idéale pour affronter le temps changeant du printemps.



Vous souhaitez quelque chose de plus épicé ? Essayez notre soupe facile à réaliser aux épinards et oignons verts. Voici la recette :



Les ingrédients :

180 g d’oignons verts, uniquement la partie blanche et verte claire (à nettoyer et à couper en morceaux d’environ 2 cm)

1 oignon haché (une tasse)

750 ml de bouillon de légumes à faible teneur en sel

el et poivre

60 g de pousses d’épinards

1 cuillère à soupe d’huile d’olive





La recette :

Lavez les morceaux d’oignons verts dans un bol afin d’éliminer les impuretés. Égouttez-les à l'aide d 'une passoire et placez-les dans une casserole avec de l’huile d’olive et l’oignon haché. Salez et poivrez. Faites cuire pendant environ 5 min à feu moyen puis ajoutez le bouillon. Portez à ébullition puis baissez le feu et laissez mijoter pendant environ 15 minutes. joutez les épinards en dernier car leur cuisson est rapide (environ une minute). Enfin, mixez le tout à l’aide d’un mixeur jusqu’à obtention de la consistance de votre choix. Pour une soupe plus liquide, ajoutez plus de bouillon ou un peu d’eau.



Astuce : Ajoutez des haricots pour un apport en protéines supplémentaire ou découvrez nos recettes végétariennes de soupes d’haricots.



Si vous avez la chance d’avoir un blender chauffant à la maison, vous pouvez faire mijoter une soupe de printemps en un rien de temps. Notre gamme de Blender Chauffant Philips permet de cuisiner vos ingrédients en moins de 18 minutes sans utiliser de poêles ou casseroles supplémentaires. En effet, c’est le seul blender chauffant qui cuit et mixe en même temps. Voilà les étapes à suivre :