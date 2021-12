Tout le monde sait que les pâtes fraîches sont délicieuses, avec leur texture délicate et idéale pour les plats en sauce. Il n’est du coup pas surprenant que nous souhaitions tous faire nos pâtes fraîches nous-mêmes. Mais lorsque l’on a une vie de famille occupée, cela peut s’avérer un réel défi de faire des pâtes maison et il est plus facile d’opter pour des pâtes industrielles. Mais saviez-vous qu'il existe des astuces et solutions simples afin de faire ses pâtes soi-même rapidement et sans trop d’efforts ?



Si vous souhaitez savoir comment faire des pâtes fraîches maison comme un professionnel, sans que cela vous prenne toute la journée, vous êtes au bon endroit ! Découvrez dans cet article nos meilleures astuces ainsi qu'un guide simple et facile pour faire des pâtes maison.



Notre meilleur conseil : si vous n'avez pas le temps de réaliser des pâtes à la main de A à Z, la Machine à pâtes et nouilles Philips le fera pour vous ! Elle s’occupe de mélanger les ingrédients, pétrir, laminer et mouler les pâtes dans votre format préféré, tout cela en moins de 10 minutes. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez facilement personnaliser vos pâtes avec des farines, huiles et assaisonnements de votre choix pour encore plus de goût.