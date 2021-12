Trouver des pâtes fraîches sans gluten dans un magasin alimentaire n’est pas une mince affaire. Ainsi, si vous avez des restrictions alimentaires ou si vous préférez certains types de pâtes, savoir comment faire des pâtes sans gluten vous facilitera la vie. De plus, tout le monde le sait, les pâtes faites maison font toujours la différence. Cette recette de pâtes sans gluten maison peut être réalisée à la main ou à l’aide d’une machine qui fera le travail à votre place ! Tout comme les pâtes traditionnelles, la première étape des pâtes sans gluten commence par la réalisation d’une bonne pâte.



Si vous n’avez pas le temps de réaliser des pâtes fraîches sans gluten à la main, la Machine à pâtes et nouilles de Philips vous assurera un gain de temps considérable (elle ne prend qu’une dizaine de minutes pour tout faire) et ce avec un minimum d’efforts. Le bonus : les nombreuses possibilités de formes de pâtes disponibles grâce aux 4 disques de forme inclus. Elle vous promet de délicieux repas pour toute la famille ou vos amis, des pâtes aux différentes couleurs et saveurs et la fierté d’avoir réalisé vos pâtes maison.