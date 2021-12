La cuisson à la vapeur, à la poêle et dans une friteuse à air sont quelques-unes des méthodes qui peuvent vous aider à cuire des légumes sainement et à préserver leur contenu nutritif. Avec un appareil comme le Airfryer XXL de Philips, non seulement les légumes sont cuits doucement et rapidement pour préserver les vitamines sensibles à la chaleur, mais ils peuvent également être préparés avec très peu d’huile pour éviter la perte de vitamines liposolubles, telles que A, E, D et K. Par exemple, cuisez des champignons shiitake riches en vitamine D dans l’Airfryer, avec juste un peu d’huile, plutôt que de les faire frire dans une poêle.



Et voilà, vous savez tout sur les vitamines et la cuisson la mieux adaptée pour préserver les nutriments des légumes. N’oubliez pas : conservez correctement vos légumes préférés, gardez un œil sur le type de vitamines qu’ils contiennent et choisissez la bonne méthode et la bonne durée de préparation. De cette façon, vous pouvez cuisiner des légumes sainement et faire en sorte que les aliments contenant des vitamines sensibles à la chaleur restent aussi nutritifs que possible.