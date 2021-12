Pour comprendre la différence entre acides gras saturés et insaturés, nous devons nous pencher sur l’aspect chimique.



Les acides gras saturés n’ont pas de liaisons doubles avec les atomes de carbone.

Les acides gras insaturés contiennent au moins une (acides gras mono-insaturés) ou plusieurs doubles liaisons (acides gras polyinsaturés) dans la chaîne des acides gras.



Acides gras saturés : définition et fonction



Votre corps a besoin de graisses saines pour gagner de l’énergie et bien fonctionner. Comme vous le savez maintenant, les graisses saturées ont principalement des liaisons simples, et sont surtout considérées comme du mauvais gras. Mais est-ce le gras saturé est vraiment mauvais ? En grande quantité, oui. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir avec une friture ou un dessert de temps en temps. Tout est une question d’équilibre.



Quand il s’agit d’acides gras saturés par jour, l’apport quotidien recommandé doit être d’environ 30 g pour les hommes, 20 g pour les femmes et moins pour les enfants, selon l’Assurance Maladie.† Cependant, il est préférable d’essayer de réduire votre consommation générale de graisses et de remplacer les acides gras saturés avec des acides gras insaturés. Si cela est possible, les acides gras saturés doivent être remplacés par des acides gras polyinsaturés, pour aider à réduire certains risques de maladies et éviter l’accumulation de mauvais cholestérol.



Acides gras insaturés : définition et fonction

Les acides gras insaturés sont faits de doubles liaisons et peuvent avoir un impact bénéfique sur le cœur. La graisse a une part importante dans une alimentation saine et équilibrée car votre corps l’utilise comme une source d’énergie. De plus, elle aide votre corps à absorber les vitamines liposolubles. De manière générale, les acides gras insaturés ne sont pas mauvais ! Par exemple :